Ile Polacy zarobili na Mundialu w Katarze? Miliony robią wrażenie

Ile reprezentanci Polski dostaną za mundial? Milionowe kwoty

Polscy piłkarze po raz 36 lat wyszła z grupy, co wiązało się z gratyfikacją finansową. PZPN otrzymał od FIFA 13 mln dolarów, czyli ok. 58 mln zł. Nie podano jednak oficjalnie jaka część pieniędzy trafi do piłkarzy. Jak podał portal meczyki.pl, reprezentanci Polski dostaną ok. 40 proc. nagród otrzymanych od FIFA.

Do podziału dla piłkarzy trafi więc ok. 5,2 mln dolarów (ok. 23 mln zł). Pieniądze zostaną podzielone wśród piłkarzy w zależności od tego ile minut zagrali na Mistrzostwach Świata w Katarze. Ponadto za sam awans do mundialu FIFA przewidziała nagrodę 9 mln dolarów (ok. 40 mln zł). Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Polacy dostali z tego 11 mln zł do podziału. Należy oczywiście pamiętać, że to pieniądze, które zawodnicy dostają za grę w kadrze, bo oprócz tego otrzymają milionowe wypłaty od swoich klubów.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarabiają Polscy piłkarze?

Ponadto jak dowiedziała się Wirtualna Polska z trzech nieoficjalnych źródeł, premier Mateusz Morawiecki miał obiecać polskiej kadrze, że przy wyjściu z grupy, Polscy piłkarze zostaną wynagrodzeni premią wysokości przynajmniej 30 mln zł.

Ile piłkarze dostają za mundial?

Jak już pisaliśmy krajowe związki piłki nożnej, których reprezentacje awansowały do fazy grupowej mundialu otrzymywały po 9 mln dolarów, a za wyjście z grupy była nagroda wysokości 13 mln dolarów(jeśli zespół odpadł w 1/8 finału). Zespoły, które awansują do ćwierćfinału, ale nie wejdą do półfinału otrzymają 17 mln dolarów.

Później nagrody rozdzielane są za zajęte miejsca, za czwarte to 25 mln dolarów, za trzecie 27 mln dolarów, za drugie 30 mln dolarów, a za wygranie mundialu 42 mln dolarów.

