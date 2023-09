Ile zaoszczędzą kredytobiorcy na wakacjach kredytowych w 2024 roku? Są wyliczenia

Kwoty oszczędności na wakacjach kredytowych robią wrażenie

Jak na razie wakacje kredytowe obowiązują do końca tego roku. Obecnie objętych jest nim przeszło milion kredytów. To co podkreślają eksperci to fakt iż korzystają z nich głównie osoby, które i tak poradziłyby sobie bez tej ulgi, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczają nie tylko na bieżące wydatki, ale również zaciągają nowe zobowiązania.

Agnieszka Wachnicka wiceprezes Związku Banków Polskich w rozmowie z Super Biznesem podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (całość rozmowy w załączonym wideo), stwierdziła, że "nie jest potrzebne przedłużanie wakacji kredytowych zwłaszcza, że mamy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i tam wsparcie jest kierowane rzeczywiście do tych osób, które mają problemy".

Adrian Zwoliński, eksperta Lewiatana ocenia, z kolei że "przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 to działanie spod znaku Świętego Mikołaja. Po raz kolejny nie jest poparte ekonomiczną analizą uzasadniającą takie wyjątkowe działanie, zwłaszcza wskazaniem kosztów, lecz pomysłem wyborczym".

-To byłoby też kolejne już w naszym policy mix podłożenie nogi w walce z inflacją i to w warunkach, kiedy w Polsce dalej, mimo spadku, utrzymuje się wysoka, 10% inflacja bazowa, a OECD zwraca uwagę w swoim najnowszym Economic Outlook na ogólnoświatowe wyzwania z nią związane - mówi Zwoliński z Lewiatana.

Jarosław Sadowski z Expandera przedstawił symulację, w której przedstawił przykładowe wyliczenia dla kredytu na 300 tys. zł, na 30 lat, udzielonego w kwietniu 2021 r., przy założeniu, że WIBOR 3M będzie nadal spadł i w IV kw. 2024 r. wyniesie 4%.

Z jego wyliczeń wynika, że przez rok, bez wakacji kredytowych taki klient banku musiałby zapłacić:

w 2022 r. w sumie 23 955 zł; w 2023 r. 28 511 zł; w 2024 r. 23 152 zł. Z wakacjami kredytowymi analogicznie 14 132 zł; 19 107 zł; 15 548 zł. To oznacza oszczędności rzędu: 9 822 zł; 9404 zł i 7604 zł w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe, przewiduje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023: Agnieszka Wachnicka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.