Ile zapłacimy za świąteczne drzewko w tym roku? Ceny zwalają z nóg! [GALERIA]

Obecnie najbardziej atrakcyjną ofertą wydaje się kupno choinki z nadleśnictwa. Nie obowiązuje natomiast jeden cennik dotyczący sprzedaży choinek w nadleśnictwach. Każde z nich ustala stawki za poszczególne drzewka. w Nadleśnictwie Gdańsk sprzedaż choinek rozpoczyna się 12 grudnia. Cena drzewka to 50 zł. Nadleśnictwo Bydgoszcz rozpoczyna swoją sprzedaż od 15 grudnia. Za świerk pospolity trzeba zapłacić od 30 do 310 zł brutto (cena zależna od wielkości - najtańsze choinki dotyczą drzewek do 1 m, zaś najdroższe te powyżej 7m). W Nadleśnictwie Kwidzyn ceny drzewek zaczynają się od 17 zł za najmniejsze choinki.

Ceny diametralnie różnią się natomiast w marketach. Za małą jodełkę na stół czy komodę trzeba zapłacić około 50 zł. Większe drzewka sięgające 2 m kosztować będą więcej - nawet 100 zł. W internecie można znaleźć całe mnóstwo ogłoszeń dotyczących sprzedaży choinek. Za świerk pospolity nie wyższy jak 160 cm trzeba zapłacić 60 zł. Im wyższe drzewo tym droższe - cena za 250 cm okaz wzrośnie do 150 zł.

