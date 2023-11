Ile zarabia się w polskich miastach? Ujawnione nowe płace

We wrześniu bruto wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło imponujący poziom 9648,37 zł, co stanowi wzrost o 16,7 proc. w porównaniu do września poprzedniego roku. Warto zauważyć, że największy skok wynagrodzeń w Krakowie zanotowano w sekcji przemysłu, gdzie wyniósł on aż 37 proc. w stosunku do września 2022 roku.

Warszawa, będąc stolicą Polski, zajmuje drugie miejsce w rankingu płac. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło tu 8838,48 zł, co oznacza utrzymanie swojej pozycji z poprzedniego miesiąca. W porównaniu z sierpniem 2022 roku płace w Warszawie wzrosły o 10,9 proc., a największy wzrost odnotowano w sekcji transportu i gospodarki magazynowej, gdzie wyniósł on 17 proc.

Na trzecim miejscu uplasował się Gdańsk, gdzie pracownicy otrzymują średnio 8715,93 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 5,4 proc. w porównaniu do września ubiegłego roku. Podobnie jak w Warszawie, największy wzrost płac odnotowano w sekcji transportu i gospodarki magazynowej, wynoszący 11,6 proc. Warto zaznaczyć, że Gdańsk powrócił do pierwszej trójki miast po miesięcznej przerwie, zajmując miejsce stolicy Pomorza.

Katowice, choć są ważnym ośrodkiem wojewódzkim, zajęły czwarte miejsce w rankingu płac, z przeciętnym wynagrodzeniem wynoszącym 8622,89 zł. W porównaniu do września 2022 roku wynagrodzenia w Katowicach są niższe o 4,9 proc. Największy spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcji przemysłu, aż o 16,5 proc.

Pozostałe aglomeracje utrzymują swoje miejsca w rankingu miast wojewódzkich, z Gorzowem Wielkopolskim, Białymstokiem i Kielcami na końcu listy. Miesięczne zarobki w tych miastach wynoszą odpowiednio 6208,14 zł, 6100,53 zł i 6097,82 zł. Niemniej jednak w tych miejscach płace nie stoją w miejscu. W Gorzowie Wielkopolskim, w porównaniu do września 2022 roku, wynagrodzenia wzrosły o 10,4 proc., głównie w sekcji działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie wzrost wyniósł 28,2 proc. W Białymstoku wynagrodzenia wzrosły rok do roku o 9,1 proc., przede wszystkim dzięki sekcji obsługi rynku nieruchomości, gdzie wzrost wyniósł 17,5 proc. Natomiast w Kielcach wynagrodzenia w okresie od września 2022 do września 2023 roku wzrosły o 9,5 proc., głównie w sekcji informacji i komunikacji, gdzie wzrost wyniósł 26,1 proc.

