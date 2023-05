Intercyza. Jakie korzyści daje taka umowa przedmałżeńska? Jak ją zawrzeć?

Co to jest intercyza?

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa. Wspólność ta wygasa w przypadku śmierci jednego z małżonków, rozwodu lub separacji. Prawo przewiduje możliwość wyłączenia powstałej między małżonkami wspólności poprzez zawarcie umowy nazywanej potocznie intercyzą, czyli umową o wyłączenie wspólności ustawowej. Jest to umowa, w której małżonkowie oświadczają, że z dniem jej zawarcia ustanawiają w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej.

Intercyza przedślubna, w przeciwieństwie do umowy rozdzielności majątkowej, może być podpisana tylko przed zawarciem związku małżeńskiego. W umowie tej przyszli małżonkowie postanawiają, że po ślubie chcą mieć rozdzielność majątkową, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Intercyzę zawsze sporządza notariusz, a zaczyna ona obowiązywać dopiero w dniu ślubu. Do podpisania intercyzy potrzebna jest zgoda obu stron tej umowy.

Skutki podpisania intercyzy

Od momentu ślubu każdy z małżonków zachowuje na wyłączność nie tylko majątek nabyty przed ślubem, ale i nabyty po ślubie. Z majątkiem wniesionym do małżeństwa przez któregokolwiek ze współmałżonków nie ma problemu, ponieważ w razie rozwodu będzie on potraktowany jako majątek odrębny każdego ze współmałżonków, a więc wyłączony z ich wspólności majątkowej. Inaczej zaś będzie z majątkiem, którego małżonkowie dorobią się po ślubie. Bez podpisania intercyzy, niezależnie od tego który z małżonków przyczynił się do jego powstania, będzie to ich majątek wspólny.

Po zawarciu intercyzy każdy z małżonków sam dysponuje swoim majątkiem, a jakiekolwiek nabycie nieruchomości, np. mieszkania lub działki, czy też ruchomości, np. samochodu, dokonywane jest wyłącznie do majątku osobistego małżonka.

Intercyza a długi

Intercyza pozwalają na uniknięcie długów żony lub męża. Jeżeli małżonkowie pozostawaliby we wspólnocie majątkowej, wtedy wierzyciele mieliby prawo domagać się spłacenia długów od obojga małżonków. Natomiast po zawarciu umowy majątek jednego z nich pozostaje chroniony. Zgodnie z przepisami, jeden z małżonków nie odpowiada już za długi zaciągnięte przez drugiego, chyba, że wyraził na piśmie zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania lub dług został zaciągnięty na potrzeby rodziny. Tylko w takich wypadkach wierzyciel może zaspokoić swoje prawa nie tylko z osobistego majątku dłużnika, ale i ze wspólnego majątku małżonków. W przypadku takiego długu intercyza również ma duże znaczenie. Część majątku należąca do partnera dłużnika jest wyłączona spod egzekucji.

Czy umowę intercyzy można zerwać?

Intercyzę można rozwiązać lub zmodyfikować w dowolnym momencie, ale zawsze muszą to zrobić obie strony umowy. Nie można jednostronnie zerwać intercyzy.

Ważne!

Małżonkowie, którzy zawarli intercyzę, będą mieli niższą zdolność kredytową, jako że będzie ona szacowana na podstawie zarobków każdego z nich z osobna. Ponadto rozdzielność majątku wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego. W takiej sytuacji każda osoba wypełnia oddzielną deklarację.

Ile kosztuje intercyza?

W celu zawarcia intercyzy przedmałżeńskiej narzeczeni muszą zapłacić taksę notarialną, której maksymalna wysokość podlega regulacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i w tym przypadku wynosi 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT oraz dodatkowe opłaty za odpisy aktu notarialnego.

Sonda Czy planujesz ślub w 2023 roku? TAK NIE