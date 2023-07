Czas na zmianę 500 plus na 800 plus. Minister Maląg zaskakuje

Kaufland poinformował o wycofaniu za sprzedaży partii jaj w związku z wykryciem pałeczek Salmonella Enteritidis. Ostrzeżenie dotyczy produktu:

K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki, klasa A, 10 szt. EAN 4047905903490. Oznaczone: Najlepiej spożyć przed: 08.07.2023 (dane podane na wierzchu opakowania).

Numer partii: PAW08 (dane podane pod datą).

Kod na skorupkach jaj: 1PL10081308 (Ferma Drobiu Tomasz Jakubowski).

Producent: Aktiw Sp. z o.o.

Gostków ul. Główna 15. 58-312 Stare Bogaczowice.

Nr weterynaryjny zakładu: PL02215903WE.

Firma Kaufland natychmiast zareagowała i wycofała produkt ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup.

W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).

Salmonella groźna dla zdrowia

Podczas badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis, dlatego nie zaleca się spożywania ani przetwarzania przedmiotowych jaj. Według danych publikowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w Polsce od wielu lat pałeczki Salmonelli są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane przeważnie objawiają się biegunką, bólami brzucha i wymiotami. Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności.

