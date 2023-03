Jak napisać CV? Czego w nich brakuje w 2023 roku?

Polacy na rynku pracy. Jak wygląda przeciętne CV?

Portal InterviewMe przeanalizował niemal 50 000 CV, by udzielić poszukującym pracy wskazówek - jak stworzyć idealny życiorys zawodowy, który przyciągnie uwagę potencjalnego pracodawcy. Co pierwsze rzuca się w oczy to ilość i długość dokumentu. Okazuje się, że większość Polaków tworzy tylko jedno uniwersalne CV i rozsyła je do wielu firm. To błąd, bo aż 67 proc. rekruterów oczekuje spersonalizowanego dokumentu dopasowanego do danej oferty pracy. Średnia długość przeciętnego CV to 237 słów - przeciętne CV Amerykanina to 475 - 600 słów.

Jak wygląda CV, z jakich sekcji się składa i ile osób dodaje je do swojego życiorysu zawodowego?

dane osobowe i kontaktowe - 99 proc. osób

umiejętności - 51 proc. osób

znajomość języków obcych - 51 proc. osób

podsumowanie zawodowe - 62 proc. osób

doświadczenie zawodowe - 92 proc. osób

wykształcenie - 54 proc. osób

zainteresowania - 62 proc. osób

Dodatkowe sekcje w CV. Kursy i szkolenia ważniejsze od wykształcenia

Część osób decyduje się na uzupełnienie CV o dodatkowe sekcje. Portal InterviewMe wyszczególnił te, które cieszą się największą popularnością

kursy i szkolenia - 16 proc. osób

certyfikaty - 13 proc. osób

projekty - 10 proc. osób

własna, spersonalizowana sekcja - 9 proc. osób

znajomość programów komputerowych - 8 proc. osób

referencje - 3 proc. osób

wolontariat - 3 proc. osób

udział w konferencjach - 2 proc. osób

publikacje - 1,5 proc. osób

nagrody i wyróżnienia - 0,5 proc. osób

Eksperci podkreślają istotę umieszczania dodatkowych informacji. Okazuje się, że informacje o szkoleniach i kursach bywają dla pracodawcy istotniejsze od wykształcenia ponieważ świadczą o chęci podwyższania kwalifikacji. Podobnie wygląda sytuacja z działalnością charytatywną - zdaniem ekspertów zamieszczenie informacji o udziale w wolontariacie zwiększa szansę na zatrudnienie aż o 27 proc.

Jakie umiejętności posiadają polscy pracownicy?

Kolejną sekcją, której warto poświęcić więcej uwagi są umiejętności (podzielone przez ekspertów InterviewMe na twarde i miękkie). Mniej niż 50 proc. osób umieszcza posiadane umiejętności w CV. Które z nich są najbardziej powszechne?

Umiejętności miękkie

umiejętność pracy w zespole - 6 proc. osób

komunikatywność - 4 proc. osób

project management - 3 proc. osób

zarządzanie zespołem - 2 proc. osób

kreatywność - 2 proc. osób

umiejętność pracy pod presją czasu - 2 proc. osób

wysoka kultura osobista - 1,5 proc. osób

dobra organizacja pracy - 1 proc. osób

odporność na stres - 1 proc. osób

myślenie analityczne - 1 proc. osób

Umiejętności twarde

prawo jazdy kat. B - 18 proc. osób

obsługa pakietu Microsoft Office - 10 proc. osób

SQL - 2 proc. osób

Obsługa komputera - 2 proc. osób

znajomość MS Excel - 1 proc. osób

Git - 1 proc. osób

obsługa urządzeń biurowych - 1 proc. osób

Python - 1 proc. osób

Java - 1 proc. osób

JavaScript - 1 proc. osób

Znajomość języków obcych. Jeden język wiedzie prym

Ostatnią sekcją, która jest niezwykle istotna w procesie poszukiwania pracy jest znajomość języków obcych. Warto zaznaczyć również poziom znajomości danego jeżyka. Wśród przeanalizowanych przez portal InterviewMe dokumentów do najpopularniejszych języków należą:

angielski - 94 proc. osób

niemiecki - 36 proc. osób

polski - 17 proc. osób

rosyjski - 12 proc. osób

hiszpański - 7 proc. osób

francuski - 6 proc. osób

włoski - 3 proc. osób

ukraiński - 1 proc. osób

norweski - 1 proc. osób

czeski - 1 proc. osób

portugalski - 1 proc. osób

