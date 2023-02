Jak oszczędzać, płacąc podczas ferii zimowych za granicą? – poradnik wyjazdowy

To jeszcze nie koniec. Rafako odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość

Wymiana waluty na ostatnią chwilę, w kantorze przy granicy bądź też w zagranicznym kurorcie, albo płacenie zwykłą kartą debetową prowadzoną w walucie konta to najmniej opłacalne sposoby.

"Kantory stacjonarne bardzo często oferują niekorzystne kursy walut. Im bardziej turystyczna lokalizacja, tym zazwyczaj wyższy spread, czyli różnica między ceną zakupu i sprzedaży waluty. Przy regulowaniu transakcji lub wypłatach gotówki z bankomatu za pomocą zwykłej karty debetowej lub kredytowej zwykle nie mamy wpływu na kurs wymiany waluty, ew. podwójne przewalutowanie oraz prowizje, które mogą sięgać np. kilkunastu zł" – zauważa Robert Błaszczyk, dyrektor departamentu klienta strategicznego w Cinkciarz.pl.

Wymień walutę wcześniej

Co więc zrobić, by za granicą płacić mniej? Jednym ze sposobów na szukanie dodatkowych oszczędności jest wymiana waluty w serwisie online banku lub fintechu. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i czasu. Transakcje w internecie można wykonywać o dowolnej porze, a dostępność aplikacji mobilnych sprawia, że walutę można wymienić nawet w podróży.

"Jeśli do wyjazdu pozostało jeszcze sporo czasu, warto śledzić kursy i rozważyć zakup waluty w kilku transzach. Taki zabieg pozwoli uśrednić kurs nabycia i ograniczyć wpływ nagłych zmian w notowaniach walut" – dodaje Robert Błaszczyk z Cinkciarz.pl.

Postaw na kartę wielowalutową

Wymiana waluty w serwisie online może się wiązać z koniecznością posiadania rachunku bankowego prowadzonego w danej walucie i przypisanej do niego karty. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się karta wielowalutowa, która umożliwia darmowy dostęp do wielu rachunków walutowych i płacenie w większości walut po atrakcyjnych kursach.

To obecnie jeden z najkorzystniejszych sposobów płacenia za granicą. Użytkownik karty wielowalutowej unika opłat za przewalutowanie i zyskuje darmowy dostęp do kilkudziesięciu rachunków walutowych, pomiędzy którymi może w dowolnym momencie wymieniać walutę i regulować należności walutami, które obowiązują w różnych państwach.

W zależności od preferencji, kartę można zamówić w wersji tradycyjnej lub też wirtualnej, by następnie podpiąć ją w swoim smartfonie i wygodnie płacić np. za karnety w stacjach narciarskich czy za herbatę w barze.

Jak płacić za granicą – kartą czy gotówką?

Płatności bezgotówkowe stają się coraz bardziej popularne, ale nasze przyzwyczajenia i oczekiwania mogą się różnić od realiów w różnych miejscach świata. Można się natknąć na miejsca, gdzie płaci się gotówką.

"Co w takim przypadku może zrobić posiadacz karty wielowalutowej? Skorzystać z darmowej wypłaty środków z bankomatu. Warto jednak stawiać na płatności kartą, gdzie to tylko możliwe. Są bezpieczniejsze m.in. ze względu na brak ryzyka zgubienia lub kradzieży gotówki" – radzi Robert Błaszczyk z Cinkciarz.pl.

Uważaj na DCC w bankomatach

Wprawdzie posiadacze kart wielowalutowych wypłacają gotówkę za granicą bez dodatkowych opłat. Operatorzy bankomatów mogą jednak naliczać własne prowizje lub wręcz zaproponować obsługę transakcji po ich kursie.

Jak to wygląda w praktyce? Podczas wypłaty euro w kraju, gdzie obowiązuje wspólna waluta, bankomat może zaproponować rozliczenie transakcji w walucie kraju, z którego pochodzi turysta, stosując własny kurs wymiany. Niemal zawsze jest on znacznie mniej korzystny niż ten oferowany przez platformy wielowalutowe.

Z tego względu podczas wypłaty środków za granicą należy zwracać szczególną uwagę na wyświetlane na ekranie komunikaty i nie zgadzać się na usługę DCC, czyli dynamiczną konwersję walut.

