Jak są czynne sklepy 15 sierpnia. Gdzie w czwartek zrobić zakupy

Sklepy czynne 15 sierpnia

Mamy sierpniowy długi weekend. 15 sierpnia sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty, markety, galerie handlowe są zamknięte. Tego dnia obchodzimy w Polsce aż dwa święta: Święto Wojska Polskiego i Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, potocznie nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej. W związku z tym czwartek 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy także dla pracowników handlu. W czwartek 15 sierpnia 2024 roku czynne mogą być tylko małe osiedlowe sklepiki, w których za ladą stanie sam właściciel, sklepy na stacjach benzynowych, wybrane punkty usługowe, np. kwiaciarnie, lokale gastronomiczne. Czy to oznacza, że 15 sierpnia czynne będą wszystkie Żabki? Należy zaznaczyć, że Żabki to sklepy franczyzowe prowadzone przez indywidualnych przedsiębiorców. Zatem może zdarzyć się, ze jakiś sklep typu franczyzowego w wybranej lokalizacji będzie zamknięty lub czynny w innych godzinach niż sklep znajdujący się na innej ulicy. Takie same zasady funkcjonowania w dzień ustawowo wolny od pracy dotyczy takich sklepów jak Carrefour Express czy Intermarché. Podstawę prawną regulującą zasady handlu w dni świąteczne, w tym i dnia 15 sierpnia, jest Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Kara za pracę w sklepie w 15 sierpnia

Jakie kary grożą za otwarcie sklepu objętego zakazem handlu w dni świąteczne (właśnie na przykład w Święto Wojska Polskiego i Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, potocznie nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej) i nakazanie pracownikowi przyjście tego dnia do pracy? Przepisy regulują to jasno. Według ustawy, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Zatem nic dziwnego, że raczej właściciele sklepów przestrzegają prawa, bo w przeciwnym razie po prostu grozi im wysoka kara finansowa. O zauważonych nieprawidłowościach należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i Inspekcję Handlową.