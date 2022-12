Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Jak są czynne sklepy w wigilię?

Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami. Czas przedświąteczny to okres wzmożonego ruchu w sklepach. Niektórzy z zakupami zwlekają do ostatniej chwili i ruszają do sklepów jeszcze w Wigilię. 24 grudnia markety i dyskonty są otwarte. Ale czas pracy jest krótszy niż zazwyczaj. Zobacz, jak w Wigilię czynne są Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour itp.

24 grudnia 2022 roku , czyli w Wigilię wszystkie popularne sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Carrefoury, Auchan, Kaufland czynne są do godz. 13. O tej godzinie zamykają swoje drzwi aż na dwa dni. W Boże Narodzenie, czyli 25 i 26 grudnia 2022 roku markety i supermarkety są zamknięte. W tych dniach czynne będą Żabki i sklepy na stacjach benzynowych. Zatem większe zakupy trzeba zrobić wcześniej. A co z sylwestrem?

Jak są czynne sklepy w sylwestra?

Jak są czynne sklepy w sylwestra, czyli 31 grudnia 2022 roku? W kalendarzu dzień imienin Sylwestra nie jest zaznaczony na czerwono. Zatem teoretycznie to normalny dzień pracy. Ale wiadomo, że w sylwestrowy wieczór większość sklepów czynna jest krócej. Jak w sylwestra czynne są Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour? W sylwestra sklepy czynne są znacznie dłużej niż w Wigilię, także z sylwestrowymi zakupami nie trzeba się tak bardzo spieszyć. 31 grudnia 2022 roku, w sylwestra sklepy czynne są następująco. Auchan otwarty jest do godz. 18 lub 19 (w zależności od lokalizacji i formatu sklepu). W sylwestra sklepy Carrefour, Lidl, Biedronka czynne są do godz. 19. W Nowy Rok (1 stycznia) markety, supermarkety, hipermarkety, dyskonty są nieczynne. Zakupy można zrobić w sklepach osiedlowych, Żabkach, na stacjach benzynowych.

