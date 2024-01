Pierwsza podwyżka dodatków dla emerytów od Tuska. Ile dostaną seniorzy?

Sklepikarze mają dość kradzieży. Piszą list do ministra sprawiedliwości

Niższa waloryzacja dodatków emeryckich w 2024 roku

Emerytom poza podstawowymi świadczeniami przysługują również dodatki, o ile spełniają odpowiednie warunki. Świadczenia te są co roku waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym

Jak wynika z najnowszych danych, waloryzacja w tym roku nie będzie tak wysoka jak w 2023 roku. Waloryzacja w ubiegłym roku wynosiła 14,8 proc., co miało wynikało m.in. z dwucyfrowej inflacji w 2022 roku. Inflacja po sięgnięciu szczytu w I kwartale 2023 roku zaczęła spadać, a obecnie utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. (dane GUS z grudnia 2023). Jeśli weźmiemy też pod uwagę listopadowy odczyt GUS (najnowsze dane) dotyczący wzrostu płac, to wiemy, że wyniosły 11,8 proc. Na podstawie tych danych możemy przyjąć, że wskaźnik waloryzacji powinien wynieść 7,24 proc.

Dodatki emeryckie po waloryzacji

Przy wskaźniku inflacji wynoszącym 7,24 proc. , dodatek pielęgnacyjny (który przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia, lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji) powinien wzrosnąć z 294,39 zł do 315,70 zł (wzrost o 21,31 zł). Z kolei najwyżej wyceniany dodatek do renty dla inwalidy wojennego po waloryzacji 7,24 proc. wyniesie 1 208,72zł( wzrost o 81,60 zł).

Kiedy będzie wypłata zwaloryzowanych świadczeń?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie ogłoszony w lutym 2024 roku i będzie oparty o wcześniej wymienione dane gospodarcze GUS z 2023 roku. Wypłaty z ZUS zwaloryzowanych emerytur i rent wraz dodatkami będą w marcu 2024. Każdy senior otrzyma też pismo z ZUS o wysokości zwaloryzowanych świadczeń.

Dokładne wyliczenia dodatków emerytalnych możecie sprawdzić w naszej galerii.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Dalej