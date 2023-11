i Autor: Shutterstock luskus

Marki luksusowe

Jaka jest ulubiona marka luksusowa Polaków? To nie Chanel

Louis Vuitton, choć króluje w świecie marek luksusowych, nie podbija serc Polaków. Liderem jest LVMH z wartością rynkową 372 mld dol., obejmujący markę Louis Vuitton. Luksus to nie tylko torebki, buty czy ubrania, ale także zegarki i samochody. Watch Pilot analizuje zainteresowanie luksusem, szczególnie zegarkami. Polska nie plasuje się w czołówce globalnego zainteresowania, w przeciwieństwie do Włoch, liderów z 88,6 tys. wyszukań na 100 tys. mieszkańców. Polska za to wybiera markę Garmin.