Wniosek EPD-21 – sposób na wyższą emeryturę

Emeryci i renciści często nie zdają sobie sprawy, że mogą uzyskać wyższe wypłaty ze świadczeń, bez potrzeby starania się o ich podwyższenie. Wystarczy złożyć wniosek EPD-21 w ZUS, aby uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy. Warunkiem jest nieprzekroczenie 30 000 zł rocznego dochodu z emerytury lub renty.

Gdzie złożyć wniosek EPD-21? Trzy wygodne możliwości

Dokument EPD-21 można złożyć na kilka sposobów:

* osobiście w każdej placówce ZUS,

* listownie,

* elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ZUS: zus.pl/wzory-formularzy.

Co zyskasz po złożeniu wniosku?

W praktyce oznacza to, że do momentu, gdy suma otrzymanych świadczeń nie przekroczy 30 000 zł rocznie, ZUS nie będzie potrącał zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to zarówno comiesięcznej emerytury, jak i dodatkowych świadczeń, takich jak trzynastka i czternastka.

Jeśli roczna suma przekroczy ten limit, zaliczki będą naliczane dopiero od nadwyżki. Na koniec roku ZUS wystawi PIT-11A, który można rozliczyć samodzielnie lub skorzystać z gotowego PIT-37 w usłudze Twój e-PIT.

Przykład – ile możesz zyskać na wniosku?

Dla osoby, która otrzymuje miesięczną emeryturę w wysokości 2 100 zł, po złożeniu wniosku EPD-21 trzynasta emerytura może wynieść nawet 1 620,67 zł netto, podczas gdy bez wniosku byłaby to kwota 1 454,67 zł - wylicza infor.pl. To różnica 166 zł tylko w jednym świadczeniu!

Trzynasta emerytura 2025 – co warto wiedzieć?

W 2025 roku trzynasta emerytura wynosi 1 878,91 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej (9%) oraz podatku dochodowego (12%) kwota do wypłaty będzie niższa. Jednak złożenie wniosku EPD-21 umożliwia uniknięcie tych potrąceń, jeśli nie przekroczysz limitu dochodowego.

Kiedy ZUS wypłaci trzynastkę w 2025 roku?

Wypłaty realizowane będą standardowo w dniach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. W przypadku świąt terminy ulegają przesunięciu. ZUS zapewnia, że środki trafią na konta jeszcze przed Wielkanocą.

