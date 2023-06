Najbardziej znana na świecie marka papierosów znika z rynku. Co się stało?

W poniedziałek i wtorek (5-6.06) trwają obrady Rady Polityki Pieniężnej. Prawdopodobnie we wtorek zostanie ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych. RPP ostatni raz zmieniła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. i od tego czasu utrzymuje je na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc.

Ekonomistów zaskoczył szybszy spadek inflacji niż to zakładano wcześniej Według wstępnych odczytów za maj tempo wzrostu cen w Polsce spadło do 13 proc. z 14,7 proc. w kwietniu br. Za tym spadkiem powinien pójść wyraźny spadek inflacji bazowej czyli liczona z wyłączeniem cen energii i żywności (ta w kwietniu obniżyła się ledwie o 0,1 pkt. proc., do 12,2 proc.).

„RPP na czerwcowym posiedzeniu nie zmieni stóp procentowych, ale możemy mieć do czynienia ze zmianą retoryki Rady” – powiedział PAP ekonomista ING BSK Adam Antoniak.

Te prognozy potwierdza także Agnieszka Łuczak, ekspert kredytowy Lendi, która uważa, że na obniżki stóp jeszcze za wcześnie.

-W perspektywie dalszego utrzymywania stóp procentowych na tym samym poziomie czeka nas dużo nowości na rynku kredytowym. W dobie rozpędzanej kampanii wyborczej możemy spodziewać się również kolejnych świeżych pomysłów, aby wspomóc kredytobiorców- ocenia Łuczak z Lendi.

Jak dodaje Krzysztof Pawlak dealer walutowy InternetowyKantor.pl, analitycy w zdecydowanej większości nie spodziewają się zmiany stopy procentowej w naszym kraju, choć coraz częściej mówi się o zmianie retoryki i sygnalizacji obniżek kosztu pieniądza w tym roku.

-Problem w tym, że nasi decydenci często idą na bakier z komunikacją z rynkami, a plany na kolejne miesiące są często bardzo mgliste- stwierdza Pawlak.

Dywagacje analityków i ekonomistów trwają, tymczasem w piątek (2.05) na stronie NBP pojawiły się dwa komunikaty, jeszcze przed posiedzeniem RPP. Oba informowały o możliwej obniżce i podwyżce stóp. Jednak prawdopodobnie były to testy informatyczne przed ogłoszeniem decyzji.

Czy już wiadomo co postanowi RPP?

Dziennik.pl opisuje, że "jeden z komunikatów głosił, że "w dniach 1-2 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej" i "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.".

Drugi zaś dokument, który dostępny był na stronie NBP głosił, że "w dniu 5 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej". Z tego komunikatu wynikało, że RPP miała obniżyć poziom stóp procentowych".

Jak czytamy na portalu oba komunikaty zawierały oczywiste błędy. Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 5-6 czerwca, a nie w dniach 1-2 czerwca, czy 5 czerwca. Po drugie, nie zgadzał się także podawany w komunikatach aktualny poziom stóp procentowych.

W piątek przed godziną 14:00 oba komunikaty zniknęły ze strony internetowej NBP. Obecnie link, który wiódł do komunikatów wyświetla błąd "404" i komunikat: "Przepraszamy, strona nie istnieje".

