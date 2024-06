i Autor: Shutterstock

Gastronomia

Jesz na mieście? Lepiej płać gotówką

Lokale gastronomiczne zaczęły doliczać do rachunku 2 proc. jego wartości za "usługę finansową". Pod tą pozycją kryje się obsługa terminalu płatniczego. Sprawę jako pierwszy opisał portal wnp.pl, powołując się na paragon jednej z klientek restauracji. Ale nie tylko w lokalach gastronomicznych pobierają takie opłaty. - Obsługa terminalu kosztuje i to sporo, a do tego pobierana jest też od nas dzienna prowizja od utargu - wylicza przedsiębiorczyni prowadząca niewielki zakład kosmetyczny pod Warszawą w rozmowie z portalem.