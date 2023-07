Jeszcze więcej tańszego prądu! Rząd podwyższy limity, dla których obowiązuje zamrożenie cen

Zwiększają się limity zużycia prądu

Do tej pory na 2023 rok obowiązywały limity zużycia prądu, gospodarstwo domowe zużywając do 2000 kWh w skali roku płaciło po stawce z 2022 roku, zaś po jej przekroczeniu, według maksymalnej taryfy określonej przez państwo (693 zł za MWh). Ponadto gospodarstwa domowe, w których była osoba niepełnosprawna mogły na wniosek zwiększyć swój limit do 2600 kWh, a rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny do 3000 kWh.

Jak jednak przekazała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rząd zdecydował się o zwiększeniu limitów do 3000 kWh dla gospodarstw domowych. Jednocześnie osoby niepełnosprawne mają limit podwyższony do 3600 kWh, a rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Co jeśli ktoś już przekroczył poprzedni limit?

- Tym osobom, które zdążyły przekroczyć wcześniejsze limity i opłacić rachunek, nadpłata zostanie wykorzystana na poczet następnego rozliczenia z dostawcą prądu - poinformowała Anna Moskwa. Po czwartym

