Tego jeszcze nie było

Kaczyński przeprasza Polaków! Przyznał się do dużych błędów

W miniony weekend podczas spotkania z wyborcami w Kielcach, Jarosław Kaczyński prezes PiS przeprosił za podwyżkę składek ZUS i rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie. "Ci, którzy przygotowali ten ZUS, działali w ramach tego, co nazwaliśmy Polskim Ładem i to się okazał błąd. Przyznaję, myśmy błędy też popełniał"- mówił polityk w Kielcach. Tymczasem "mleko się rozlało", a za błąd płacą przedsiębiorcy i to nie mało.