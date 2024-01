Nowe "wakacje od ZUS" dla przedsiębiorców! Padły konkrety

Nowe "wakacje od ZUS" dla przedsiębiorców 2024

W tej chwili bardzo mocno pracujemy nad projektem "wakacje od ZUS"+ dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę miał przyjemność (...) przedstawić założenia tego projektu" -zapewniał minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman podczas konferencji prasowej.

Planowane rozwiązania w projekcie skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

"Wprowadzona ulga polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych" - czytamy dalej.

Jak powiedział, trwają jego konsultacje. "Przede wszystkim chcemy go bardzo dobrze policzyć. (...) Musimy to zrobić we współpracy z MF, ZUS" - wskazał.

"Jeśli chodzi o zabezpieczanie finansowania, to na rok 2024 r. takiego zabezpieczania finansowego w budżecie państwa nie mamy, jeśli chodzi o wakacje ZUSowskie" - powiedział. Dodał, że rząd Donalda Tuska miał kilka dni na przygotowanie projektu budżetu państwa na rok 2024 r. "Nie chciałem wpisywać do budżetu państwa kwot, co do których nie byłem pewien" - podkreślił.

"Z pewnością "wakacje od ZUS" będą działały w 2025 r. Ale nie mogę wykluczyć tego, że może po tym, jak te założenia programu zostaną stworzone, może się okazać, że po nowelizacji budżetu tegorocznego znajdą się środki finansowe, aby w drugiej połowie tego roku już ten program wprowadzić. Ale obiecać tego i zapewnić nie mogę, bo byłbym zwyczajnie nieuczciwy. Chcemy to bardzo dokładnie policzyć. Myślę, że w niedługim czasie przedstawimy założenia tego programu" - powiedział Hetman.

Minister przypomniał, że "wakacje od ZUS" były jedną z obietnic wyborczych koalicyjnego rządu.

Przypomnijmy, że podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Według prognoz ma ono wzrosnąć do 7 824 zł Oznacza to wzrost aż o 12,8 proc. w porównaniu z rokiem 2023. O tyle wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm.

