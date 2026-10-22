Kalendarz niedziel handlowych 2026. W te niedziele na pewno zrobisz zakupy

Dlaczego na kolejną niedzielę handlową musimy tak długo czekać?

Wszystko przez wyjątkowo długą, aż 14-tygodniową przerwę w kalendarzu zakupowym. Ostatni raz drzwi dużych supermarketów i galerii handlowych stały dla nas otworem pod koniec wakacji, dokładnie 30 sierpnia. Od tamtego momentu we wrześniu, październiku oraz listopadzie nie zaplanowano ani jednego dnia bez zakazu handlu.

Najbliższa niedziela, czyli 25 października, również będzie niehandlowa. Jeśli planujesz uzupełnić domowe zapasy lub kupić znicze przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych, musisz zrobić to najpóźniej w sobotę. Na powrót do niedzielnej normalności przyjdzie nam poczekać aż do grudnia.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2026 roku?

W całym 2026 roku ustawodawca przewidział łącznie osiem niedziel handlowych. Większość z nich mamy już jednak za sobą. Oto jak prezentuje się pełny harmonogram na ten rok:

25 stycznia

29 marca (przed Wielkanocą)

26 kwietnia (przed majówką)

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Jak widać, przed nami pozostały już tylko trzy okazje na niedzielne sprawunki. Wszystkie skumulują się na samym końcu roku, tworząc dla klientów nie lada ułatwienie przed świętami.

Grudniowy maraton zakupowy przyniesie spore zmiany

Grudzień 2026 roku będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Polscy konsumenci będą mogli zrobić zakupy w trzy niedziele z rzędu: 6, 13 oraz 20 grudnia. Ten zakupowy maraton to bezpośredni skutek nowelizacji przepisów, która na stałe ustanowiła Wigilię (24 grudnia) dniem wolnym od pracy. Aby zrekompensować zamknięte sklepy w Wigilię, przepisy dopuszczają handel w trzech kolejnych niedzielach poprzedzających Boże Narodzenie.

Warto jednak wiedzieć, że nowe regulacje chronią także samych pracowników handlu. Zgodnie z prawem, jedna osoba zatrudniona w sklepie może pracować maksymalnie w dwie z trzech grudniowych niedziel handlowych. Dla właścicieli sieci handlowych oznacza to konieczność bardzo precyzyjnego planowania grafików.

Gdzie zrobić zakupy w niedziele niehandlowe?

Jeśli nagle zabraknie Ci podstawowych produktów w niedzielę objętą zakazem, nie musisz panikować. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym niektóre punkty mogą działać przez cały rok. Otwarte pozostają między innymi:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

piekarnie, cukiernie oraz lodziarnie,

kwiaciarnie,

sklepy, w których za ladą staje osobiście właściciel.

Dodatkowo zakupy zrobisz w mniejszych sklepach osiedlowych oraz w placówkach działających na dworcach i lotniskach. Pamiętaj jednak, że duże supermarkety i dyskonty otworzą się w niedzielę dopiero na początku grudnia.

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