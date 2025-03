W końcu podwyższą kwotę wolną od podatku? Minister zapowiedział zmiany

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł było jedną z obietnic zawartych w "100 konkretach Koalicji Obywatelskiej na 100 dni wyborów". Docelowo obietnica miała być zrealizowana w ciągu 100 dni od wygranych wyborów. Jak się jednak okazało, przy dużym deficycie budżetu państwa, realizacja takiej obietnicy od razu mogłaby być zbyt kosztowna.

Czy jednak kiedykolwiek rząd zdecyduje się na obniżenie kwoty wolnej od podatku? Minister finansów Andrzej Domański na antenie Polskiego Radia zapowiedział, że obietnica zostanie zrealizowana do końca 2027 roku.

- Chciałbym, żeby było to nawet wcześniej. Najpierw przedstawię rozwiązania premierowi i będę z nim o tym rozmawiał i o konkretnej dacie - powiedział Andrzej Domański.

Kiedy podwyżka kwoty wolnej od podatku?

Jak wyliczyli analitycy Grant Thornton Polska, przy podwyżce kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł najwięcej zyskają osoby zarabiające o 7-15 tys. zł brutto, bo ich wynagrodzenie wzrośnie o ok. 300 zł. Osoby zarabiające 6 tys. zł brutto będą miały z kolei pensję wyższą o ok. 291 zł do kwoty 4711 zł, czyli aż o 7 proc. Osoby zarabiające do 6,1 tys. zł miesięcznie w ogóle nie będą płacić podatku dochodowego, bo ich dochód zmieści się w granicach kwoty wolnej od podatku.

Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, wprowadzenie podwyższonej kwoty wolnej od podatku w 2026 roku kosztowałoby budżet państwa 55,9 mld zł. Resort wyjaśnił, że zmiana "znacząco wpłynęłaby na uszczuplenie dochodów budżetu państwa", ale podkreślił, że jednocześnie nie zrezygnowano z planu spełnienia wyborczej obietnicy. Jednocześnie ministerstwo zaznaczyło, że realizacja planu "zależy od stanu finansów państwa oraz od sytuacji geopolitycznej".

