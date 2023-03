i Autor: ANDRZEJ IWAŃCZUK/REPORTER

Raty kredytów

Kiedy RPP obniży stopy procentowe? Kredytobiorcy doczekają się tego w 2023?

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym, obowiązującym od września pułapie 6,75 proc. Cykl podwyżek, w ramach którego koszt pieniądza w jedenastu krokach podniesiono z rekordowo niskich 0,1, proc. do najwyższego od jesieni 2002 r. pułapu, nadal nie został oficjalnie zakończony. Mimo to nie ma wątpliwości, że kolejną zmianą stóp będzie ich obniżka. Kluczowe wnioski z nowej projekcji makroekonomicznej NBP mogą stawać się argumentem zwolenników łagodnej polityki, by doszło do niej jeszcze w tym roku.