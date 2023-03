Stopy procentowe pozostały bez zmian. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Dobra wiadomość dla kredytobiorców, ale niekoniecznie dla polskiej gospodarki

RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w żadnym z trzech ostatnich miesięcy 2022 r. Ostatnia podwyżka stóp nastąpiła we wrześniu – i była to 11 podwyżka. Cykl podwyżek stóp zaczął się w październiku 2021 i od tamtego miesiąca RPP praktycznie co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia 2022 r., kiedy ze względy na okres urlopowy rada się nie zebrała) podnosiła stopy. W rezultacie główna stopa NBP, czyli stopa referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie.

W ocenie analityków, to dobra wiadomość dla kredytobiorców, ale niekoniecznie dla polskiej gospodarki.

-Dalsze podnoszenie stóp procentowych mogłoby wpłynąć negatywnie na i tak już stosunkowo trudną sytuację rynkową, w której coraz wyraźniej widać pierwsze sygnały spowolnienia gospodarczego. Aktualny konsensus rynkowy zakłada możliwe obniżenie poziomu stóp procentowych na przełomie 2023 i 2024 roku - uważa Mateusz Czyżkowski analityk Rynków Finansowych XTB.

Jak ocenia Jarosław Sadowski głowny analityk Expandera najwyższy poziom WIBOR 3M osiągnął 7 listopada 2022 r., kiedy wynosił 7,61 proc. Po 3 miesiącach (7 lutego) było to już 6,92 proc.

-W rezultacie rata kredytu na 300 000 zł na 25 lat spadnie z 2 642 zł (w grudniu, styczniu i lutym) do 2 506 zł (w marcu, kwietniu i maju). Wyliczenia dotyczą kredytu stosunkowo nowego, udzielonego w maju 2021 r. - uważa Sadowski z Expandera i dodaje, że z wyliczeń wynika, że w takim przypadku wysokość raty w marcu będzie o 136 zł niższa niż była w ostatnich 3 miesiącach-wylicza analityk.

- Pozostawienie stóp procentowych bez zmian to umiarkowanie dobra wiadomość dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny lub chciałyby go zaciągnąć - Marcin Krasoń, Growth Manager Otodom Analytics. Ekspert tłumaczy, że pozostawienie stóp bez zmian nie powinno znacząco wpłynąć na stawki WIBOR decydujące o oprocentowaniu kredytów hipotecznych.

- Po szczycie z początku listopada wskaźniki spadły w grudniu i styczniu o ok. 80 (WIBOR 6M) i 60 (WIBOR 3M) punktów bazowych i od prawie dwóch miesięcy utrzymują się na stabilnych poziomach - mówi Krasoń. - Pomimo stabilizacji stóp procentowych i stawek WIBOR część osób spłacających hipoteki może się jeszcze spodziewać obniżki raty kredytowej. W przypadku większości kredytów aktualizacja oprocentowania następuje co 3 lub 6 miesięcy. Kredytobiorcy z drugiej grupy, którzy mieli pecha i mają dziś oprocentowanie wyliczane na początku listopada dostaną w maju nowy harmonogram spłaty, a raty na nim będą niższe od poprzednich o 5-6% - dodaje

Obniżka stóp procentowych będzie we wrześniu?

Zdaniem Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan, wszystkie wskaźniki ekonomiczne grają na korzyść braku zmiany stóp procentowych. Do ogólnego spowolnienia gospodarczego, na jakie czekała RPP, dochodzi również czynnik nieznacznej poprawy nastrojów wśród firm i obywateli. Ci drudzy, dla przypomnienia mają najniższe od maja 2018 r. oczekiwania co do przyszłej inflacji.

Jak tłumaczy Zielonka z Lewiatana, spodziewamy się zmniejszenia tempa wzrostu cen.

-Ono rzeczywiście nastąpi – prawdopodobnie już w marcu. To będzie kolejny dodatkowy sygnał, że idziemy ku lepszemu. Chociaż nadal powodów do większego zadowolenia nie mamy. Wydaje się też, że Polki i Polacy przyzwyczaili się już do dużo wyższych kosztów życia-mówi ekonomista i dodaje, że ciągle mamy również na stole zacieśnianie polityki pieniężnej w strefie euro oraz w USA-twierdzi Zielonka/.

Co ciekawe prognozy gospodarcze dla strefy euro są nadal niskie, ale wydaje się, że nie będzie wielkiej recesji w Europie. To może być sygnał dla rozluźniania polityki monetarnej w Polsce. Niezmiennie nasz scenariusz bazowy to drobna obniżka dopiero we wrześniu. Zaskoczenie może przynieść najnowsza projekcja inflacji przygotowana przez NBP. To jest dokument, którym co do zasady RPP powinna się najbardziej kierować przy wyznaczaniu nowych poziomów stóp procentowych- ocena ekonomista z Lewiatana.

