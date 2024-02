Kolejna sieć podwyższa wynagrodzenia. Ile zarobi kasjer?

To następca Kurskiego w Banku Światowym. Jaką dostanie pensję?

Duda zdecydował o podwyżkach dla emerytów! To termin wypłat [KWOTY]

Kursy walut [2.02.2024]. Euro drożeje. Co się dzieje?

Podwyżki wynagrodzeń w Kauflandzie

Kaufland dołącza do sieci handlowym podwyższających pensje pracownikom. Co roku firma przyznaje pracownikom podwyżki wynagrodzeń – w ciągu ostatnich 5 lat wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca-kasjer wzrosło o ponad 30 proc. Podwyżki nastąpią także w 2024 roku. Od stycznia wynagrodzenie kasjerów wynosi od 4500 do 5500 zł brutto. W lipcu planowana jest kolejna podwyżka wynagrodzeń.

Kaufland - szeroki pakiet benefitów

Zatrudnieni w sieci Kaufland mogą liczyć na szeroki wachlarz benefitów. Wśród nich jest m.in. bezpłatna, prywatna opieka medyczna, bony na Wielkanoc i Boże Narodzenie (łącznie do 1100 zł rocznie)​, paczki świąteczne​, pakiety odpornościowe, wyprawki z okazji narodzenia dziecka, karta MultiSport, dofinansowanie do rozwoju prywatnych pasji (do 10 000 zł), a także dodatkowa wypłata emerytalna​, grupowe ubezpieczenie na życie​ czy pomoc w trudnej sytuacji życiowej​. Dodatkowo Kaufland organizuje konkursy dla pracowników i ich dzieci oraz imprezy integracyjne i jubileuszowe.

Miliony złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poza podwyżkami wynagrodzeń oraz licznymi benefitami w tym roku Kaufland zwiększył także wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a środki te zostaną spożytkowane na potrzeby pracowników. Jak deklaruje sieć, w kolejnych latach odpis na fundusz socjalny będzie zwiększany o kolejne kwoty.

QUIZ PRL. Dokończ słowa hitów z seriali PRL Pytanie 1 z 10 Dokończ słowa hitu Gintrowskiego skomponowanego do serialu „Zmiennicy”: Serpentyny I pobocza wyczuwamy/ Raz na ziemi raz pod ziemią drogi kręte/ Radio taxi proszę czekać zaczekamy… Coś się musi coś się musi/ wreszcie zrobić z tym zamętem Coś być musi coś być musi/ Do cholery za zakrętem Zaczekamy, zrozumiemy, dojedziemy Dalej