Kolejne podwyżki dla policjantów. Tym razem więcej dostaną komendanci i naczelnicy

Według ustaleń Krzysztofa Zasady z RMF FM decyzję w sprawie podwyżek miał podjąć komendant główny policji. W efekcie dodatki służbowe naczelników mają wzrosnąć o 250 zł, a dodatki komendantów o 500 zł. Co więcej, co miesięczne dodatki będą wliczać się do emerytury i mają być wypłacane od maja.

Wyższe wynagrodzenia dla "wypłaszczenia" różnic

Podwyżki miały prowadzić do "wypłaszczenia" poziomu wynagrodzeń pomiędzy funkcjonariuszami na stanowiskach kierowniczych, a zarządzającymi.

Warto przypomnieć, że od marca podniesiono wynagrodzenia policjantów o ponad 9 proc. Efektem podwyżek jest podniesienie średniego uposażenia funkcjonariuszy do kwoty 7500 zł brutto.

