Policja nie ma na wypłaty dla funkcjonariuszy? Panika wśród policjantów, KGP odpowiada

Spóźnione wypłaty dla policjantów? Niepokojący wpis byłego funkcjonariusza CBŚP

- Takiej sytuacji jeszcze w Policji nie było. Nie wszyscy Funkcjonariusze otrzymali w terminie wynagrodzenie za miesiąc kwiecień. Wypłaty w dwóch transzach. Cześć policjantów otrzyma wypłaty do 4 kwietnia, pozostali 20 kwietnia - pisał na Twitterze Marcin Miksza. Wpis zniknął już z portalu.

Do wpisu Miksza załączył zdjęcie, w którym znalazł się komunikat, w którym można było przeczytać, że "z uwagi na trudną sytuację finansową, funkcjonariusze otrzymują wynagrodzenie w drugim terminie". Poproszono o "wyrozumiałość i cierpliwość" oraz o "pamiętanie o etosie służby". KGP później stwierdziło, że komunikat został "spreparowany".

Portal money.pl powołując się na nieoficjalne źródła wśród policjantów dowiedział się jakoby Policja miała problemy finansowe, a w Komendzie Stołecznej Policji istniała mocna presja, by zrealizować wszystkie przelewy do 5 kwietnia, przed przyjazdem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Warszawy. Co jednak ciekawe zarówno artykuł, jak i wpisy na Twitterze szybko zniknęły po publikacji sprostowania przez Komendę Główną Policji, która otwarcie skrytykowała portal.

KGP odpowiada i zarzuca "fake newsy". Policjanci twierdzą jednak coś innego

Komenda Główna Policji napisała na Twitterze, że doniesienia o rzekomych problemach finansowych formacji to "fake news", oraz zaleciła na przyszłość weryfikację źródeł pozyskiwanych informacji i sprawdzanie ich wiarygodności. Jednocześnie KGP zarzuciła rozpowszechnianie fałszywych wiadomości portalowi money.pl.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarabia Komendant Główny Policji? Wystrzałowa pensja generała Szymczyka

- Zapis wymieniony w tekście nigdy nie powstał ani żadna podobna informacja nie była przekazywana. Prezentowany zrzut zawiera fałszywe informacje. Wszystkim policjantom zostało przelane wynagrodzenie - napisało KGP na Twitterze.

Jak jednak udało nam się ustalić z dwóch anonimowych źródeł w Policji, faktycznie są opóźnienia w wypłatach. Nie są jednak one tak drastyczne, jak z początku podawał Miksza i funkcjonariusze nie będą musieli czekać aż do 20 kwietnia. Policjanci, z którymi rozmawialiśmy potwierdzili, że powinni dostać wypłaty 3 kwietnia, a mimo tego, nie wszyscy je otrzymali. Funkcjonariusze, którzy nie odnotowali jeszcze wpływu wypłaty na konto, otrzymali zapewnienie od przełożonych, że pieniądze trafią do nich jeszcze dzisiaj, co potwierdza KGP pisząc, że wszystkim policjantom zostało przelane wynagrodzenie.

Część policjantów, która dostała już wynagrodzenie wskazała także, że z reguły wypłaty wpływał koło godziny 15, a tym razem wpłynęły po godzinie 18. Jak poinformował nas jeden z funkcjonariuszy, opóźnienia mają wynikać z "jakichś problemów w Komendzie Głównej".

Aby się dalej nie kompromitować artykułem @Money_pl, który powstał piórem PGO na podstawie kiepsko spreparowanego #FakeNewsa proponujemy usunąć ten tekst, a na przyszłość unikać pośpiechu uzyskując oficjalny komentarz. pic.twitter.com/52zYIM5qRt— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 3, 2023