Kolejny zwrot podatku po Polskim Ładzie! Nawet 4 tys. zł mniej zapłacą te osoby

Jakie zmiany podatkowe wejdą w życie?

Portal przypomina, że na mocy Polskiego Ładu wszyscy właściciele mieszkań – z wyłączeniem osób wynajmujących nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – którzy utrzymują się z najmu prywatnego, musieli z początkiem tego roku obowiązkowo wybrać ryczałt ewidencjonowany.

"W ramach tego ryczałtu obowiązują ich dwie stawki podatkowe: 8,5 proc. do 100 tys. zł rocznego przychodu oraz 12,5 proc. – powyżej tego limitu. Co istotne, limit przychodu przysługiwał na nieruchomości danej osoby (małżeństwa), a nie na osobę. Rząd to teraz zmienia - informuje money.pl.

Jak wylicza portal, po zmianach małżeństwa zapłacą mniej podatku dochodowego, bo limit przychodu nie będzie już przysługiwał na wszystkie nieruchomości, ale na osobę. By wejść w wyższy próg podatkowy – tj. 12,5 proc. – trzeba będzie osiągnąć nie 100 tys. zł, ale 200 tys. zł i więcej przychodu.

Ile zyskasz po zmianach podatkowych?

– Po zmianach limit dla zastosowania 8,5-proc. stawki ryczałtu przez małżonków ma wynosić 200 tys. zł. Co istotne, nie będzie miało znaczenia, czy małżonkowie będą rozliczać się odrębnie, czy tylko jeden z małżonków opodatkuje najem – informuje główny doradca podatkowy inFaktu Piotr Juszczyk, cytowany przez money.pl

Przykładowo, jeśli tylko mąż zajmuje się najmem, to i tak do 200 tys. zł zapłaci podatek 8,5-proc., a dopiero po przekroczeniu 200 tys. stawka wzrośnie do 12,5 proc. – Należy uznać, że osoby będące w związkach małżeńskich będą uprzywilejowane, bo ich limit przychodów w stosunku do pozostałych podatników opodatkowanych niższą stawką wrośnie aż dwukrotnie – zauważa Juszczyk.

Z kolei Piotr Juszczyk zauważa, że zmiany mają wejść z mocą wsteczną i będą obowiązywały już za 2023 r. – Jednak póki ustawa nie przejdzie pełnego procesu legislacyjnego, małżonkowie będą płacić podatek na dotychczasowych zasadach – tłumaczy ekspert podatkowy.

Oznacza to, że osoby, które nadpłacą podatek na starych zasadach, dostaną z Urzędu Skarbowego zwrot, który może wynieść maksymalnie 4 tys. zł. Tyle właśnie małżonkowie mogą zyskać na procedowanych zmianach.

Ekspert ocenia, że limit 200 tys. zł jest dość wysoki i z pewnością skorzystają z niego osoby zajmujące się najmem większej liczby mieszkań.

Juszczyk uważa, że podniesienie limitu przychodu spowoduje, że nawet wynajmując sześć kawalerek w Warszawie, podatnik zapłaci 8,5 proc. Pod warunkiem, że jest w związku małżeńskim – tłumaczy ekspert podatkowy.

Zmiany dla tej grupy wejdą w życie w tym samym czasie, co ustawa SLIM VAT 3, czyli od 1 lipca 2023 r.

