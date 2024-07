i Autor: Claudio Furlan/ AP, PIOTR GRZYBOWSKI/ SUPER EXPRESS

Koncert Taylor Swift

Koncert Taylor Swift w Warszawie, ceny za nocleg w górę! Można zarobić na jednorazowym wynajmie mieszkania

Koncert amerykańskiej gwiazdy muzyki popularnej w Warszawie Taylor Swift niewątpliwie będzie sporym wydarzeniem, które ściągnie do stolicy tysiące ludzi. Dla wielu to dobra okazja, żeby zarobić na wynajmie lokalu do noclegu. Ceny za noc wahają się od kilkuset złotych, do nawet 10 tys. zł!