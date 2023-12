Donald Tusk potwierdza - Fundusz Kościelny do likwidacji od 2025 roku

- Dzisiaj podjęliśmy decyzję po uzyskaniu informacji na temat Funduszu Kościelnego i źródeł finansowania o powołaniu zespołu międzyresortowego [...] Ten zespół przystępuje dzisiaj do pracy nad zmianą sposobu finansowania Funduszu Kościelnego i innych źródeł finansowania z pieniędzy publicznych kościołów, w tym także świadczeń emerytalnych i rentownych dla osób duchownych [...] Ten zespó - mówił Donald Tusk na konferencji.

W zespole będą wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, minister finansów Andrzej Domański, szef Kancelarii Premiera i Rządowe Centrum Legislacji. Premier dodał że w zespole są osoby zarówno "głęboko wierzące", jak i "sceptyczne".

- Ten międzyresortowy zespół przystępuje dzisiaj do pracy nad zmianą systemu finansowania Funduszu Kościelnego oraz innych form finansowania z publicznych pieniędzy Kościołów, w tym także zasad finansowania - mówił premier.

Donald Tusk podkreślił, że zespół przyjął, że ma zakończyć prace i wdrożyć rozwiązania prawne do 2025 roku.

Odbędą się konsultacje społeczne. Kościół będą finansować wierni

Donald Tusk podkreślił, że odbędą się konsultacje społeczne, aby "ucywilizować relacje" między państwem, a Kościołem. W konsultacjach udział mają wziąć także przedstawiciele Kościoła. Nowy model zakłada, że Kościół będą finansować wierni.

- Uporządkujemy te sprawy bez zbędnych emocji, kulturalnie. Te regulacje będą zmierzały w kierunku systemu odpowiedzialności wiernych za swoje kościoły, więc mówimy o systemie dobrowolnego odpisu podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa - wyjaśniał Tusk.

Szef rządu uspokajał, że "nie chodzi o wojnę ideologiczną", a po poczucie sprawiedliwości, aby na Kościół płacili wierni, a kosztów nie ponosiły te osoby, które nie chcą przeznaczać pieniędzy na organizacje religijne. Zdaniem Donalda Tuska taka decyzja "będzie również z korzyścią dla Kościoła".

- Jak wiemy Fundusz Kościelny to pewien symbol i dużo negatywnych emocji budzą w społeczeństwie różne formy finansowania, formalne, mniej formalne i chodzi tutaj o środki publiczne, które płyną z różnych źródeł - mówił Donald Tusk.

Dodał również, że Kościół Katolicki nie będzie miał problemu z utrzymaniem się, ze względu na liczbę wiernych, jednak mogą być problemy Kościoła Prawosławnego. Dlatego taka zmiana wymaga prac zespołu. Dodał także, że Fundusz Kościelny finansuje składki emerytalne i rentowne duchownych, które państwo na 2024 rok i tak musi zapłacić, stąd też ta decyzja nie została podjęta od razu po przejęciu władzy przez nową koalicję.

Czym jest Fundusz Kośćielny?

- Jedno zdanie wyjaśnienia, bo często padamy ofiarami nieporozumienia. Fundusz Kościelny to pieniądze, jakie rok przeznacza na składki rentowne i emerytalne głównie sióstr zakonnych i zakonników i tych księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. Te zobowiązania by składki się pojawiały w ZUS są z punktu widzenia państwa neutralne i tak byśmy byli zobowiązani do zabezpieczenia socjalnego głównie sióstr zakonnych. Prawie 95 proc. z nich idzie na te składki - mówił premier.

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 1950 roku formie rekompensaty dla Kościołów za przejęcia nieruchomości ziemskich przez państwo (czyli za czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej). Pieniądze z funduszu są przeznaczane nie tylko na rzecz Kościoła, ale także na innych związków wyznaniowych.

