Koniec ważnej ulgi na milionów firm w Polsce! Korzystały z niej od lat

Dariusz Brzostek
2026-04-13 12:11

Mamy złe wiadomości dla przedsiębiorców w Polsce. Rząd Donalda Tuska mocno ogranicza popularną ulgę podatkową dla firm. Nowe przepisy szczególnie uderzą w jednoosobowe firmy, które chętnie korzystały z popularnej ulgi. Ministerstwo Finansów zostawi jednak pewną furtkę, z której będzie można skorzystać.

Autor: Marcin Gadomski/Super Express; Shutterstock

Koniec ważnej ulgi dla tysięcy firm 

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla naszych czytelników. Szykują się duże zmiany w podatkach, które mogą uderzyć w tysiące małych przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe przepisy, które ograniczą popularną ulgę podatkową IP BOX.

Najbardziej odczują to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wielu z nich korzystało z tej preferencji od lat.

Ulga była hitem wśród informatyków

Ulga IP BOX została wprowadzona w Polsce w 2019 roku. Dzięki niej przedsiębiorcy tworzący prawa własności intelektualnej – na przykład programy komputerowe – mogli płacić zaledwie 5 proc. podatku dochodowego zamiast standardowych stawek.

Z rozwiązania chętnie korzystali przede wszystkim programiści prowadzący własne firmy i tworzący autorskie oprogramowanie.

Ulga tylko dla firm z pracownikami

Nowe przepisy zakładają jednak poważne ograniczenia. Od 1 stycznia 2027 roku z preferencyjnej stawki podatku będą mogły korzystać tylko te firmy, które zatrudniają co najmniej trzech pracowników.

Chodzi o osoby zatrudnione na etatach przez co najmniej 300 dni w roku albo o przedsiębiorców, którzy każdego miesiąca ponoszą koszty wynagrodzeń dla minimum trzech osób. A to oznacza, że jednoosobowe działalności gospodarcze wypadną z systemu ulgi.

Niemal wszystkie firmy stracą preferencje

Według wstępnych szacunków po zmianach aż 98 procent przedsiębiorców, którzy dziś korzystają z tej ulgi, straci do niej prawo.

W praktyce oznacza to dla wielu firm ogromny wzrost podatku. Zamiast 5 proc. mogą zapłacić nawet 19 proc..

Programiści nie kryją zaskoczenia. Ich zdaniem może dojść do nietypowych sytuacji, w której ten sam program komputerowy będzie opodatkowany zupełnie inaczej: niżej w dużej firmie zatrudniającej pracowników, a znacznie wyżej u pojedynczego programisty.

Firmy mogą zacząć uciekać z Polski

Eksperci ostrzegają, że zmiany mogą mieć poważne skutki dla rynku nowych technologii. Część przedsiębiorców może zdecydować się na przeniesienie działalności za granicę. Dotyczy to szczególnie osób w branży IT, gdzie pracę można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie.

A to nie koniec problemów małych firm. Wkrótce zaczną obowiązywać też nowe przepisy dotyczące kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, które umożliwią inspektorom przekształcanie niektórych działalności gospodarczych w umowy o pracę. 

Zmiany te są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Internauci zgodnie twierdzą, że dla wielu przedsiębiorców będzie to oznaczało kolejne trudne lata prowadzenia biznesu w Polsce. 

