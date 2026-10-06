Koniec z karami za hałas z kościoła? Jest projekt ustawy PiS

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-06 16:05

Głośne dzwony kościelne i msze bez żadnych limitów hałasu? Grupa ok. 60 posłów PiS złożyła projekt ustawy, który ma znieść kary za hałas z kościoła. Proponują, by dźwięki z parafii były traktowane na równi z hałasem generowanym przez pociągi i tramwaje, co budzi kontrowersje.

Dwa duże dzwony w oknie ceglanej wieży. O projekcie ustawy w sprawie hałasu z kościołów przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pixabay.com Dzwony kościelne
  • Grupa około 60 posłów PiS złożyła projekt ustawy, który ma zwolnić kościelne dzwony i systemy nagłaśniające msze z obowiązujących limitów hałasu, traktując je jak infrastrukturę kolejową.
  • Obecnie dzwony podlegają normom hałasu (np. 55 dB w dzień), a ich przekroczenie może skutkować nakazem wyciszenia lub karą finansową dla parafii.
  • Posłowie PiS uzasadniają projekt historyczną symboliką dzwonów ("odstraszanie zła") oraz odwołują się do obaw przed napływem migrantów z krajów islamskich.
  • Mimo propozycji, sądy administracyjne wielokrotnie potwierdzały konieczność przestrzegania norm hałasu przez dzwony, prowadząc do ich wyciszenia w kilku polskich miastach.

Nowy projekt ustawy PiS. Co zakłada zmiana prawa dotycząca hałasu?

Grupa około 60 posłów Prawa i Sprawiedliwości chce fundamentalnej zmiany w prawie. Złożony przez nich projekt ustawy PiS zakłada, że dźwięk dzwonów oraz nagłośnienie obrzędów religijnych nie będą podlegały limitom hałasu. Oznacza to, że jeśli przepisy wejdą w życie, hałas z kościoła nie będzie mógł być podstawą do interwencji inspektoratu ochrony środowiska ani nałożenia kary finansowej na parafię. Propozycja zrównuje status dźwięków z kościoła z hałasem generowanym przez infrastrukturę kolejową i tramwajową.

Alfabet Millera - K jak Kościół

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Impulsem do złożenia projektu była sprawa parafii w Bydgoszczy, gdzie badano głośność ponadstuletnich dzwonów. Mieszkańcy skarżyli się na hałas. Finalnie parafia nie zostaąła ukarana, bo urzędnicy nie stwierdzili przekroczenia norm. W uzasadnieniu projektu posłowie PiS odwołują się do historii, symboliki religijnej, a nawet wskazują na wątek islamski, porównując dzwony kościelne do nawoływań muezzinów. Autorzy piszą, że dźwięk dzwonów ma "odstraszać zło" i powołują się na przykłady z Niemiec i Francji, zaznaczając: "Również w Polsce możemy mieć do czynienia z napływem migrantów z krajów, gdzie religią dominującą jest islam".

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