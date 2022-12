Koniec z patodeweloperami? Zmiany w zakupie mieszkania komunalnego

Patodeweloperka w opałach! Rząd przygotowuje nowe regulacje

Pytany, jakie są priorytety w obszarze mieszkalnictwa i budownictwa do końca kadencji, wiceminister wskazał, że podstawowy wskaźnik określający dostępność mieszkań (liczba mieszkań na 1000 mieszkańców) szybko rośnie, przekraczając w 2022 r. po raz pierwszy w historii wartość 400.

Dodał, że zgodnie z założeniami do 2030 r. ma się zwiększyć do 435, czyli do przeciętnej unijnej, i - jak ocenił - jest to bardzo realne.

"Mamy wiele instrumentów polityki mieszkaniowej. To nie tylko wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego, lecz także programy wspierające zakup mieszkania. To również uproszczenie prawa budowlanego, by móc szybciej i taniej wybudować swój dom. Planujemy też kolejne wsparcie dla kredytobiorców oraz chcących oszczędzać na mieszkanie" – zaznaczył.

Uściński poinformował, że w ministerstwie trwają prace nad rozwiązaniami mającymi na celu zminimalizowanie zjawiska, jakim jest patodeweloperka. W obecnej chwili są prowadzone prace nad brzmieniem poszczególnych przepisów. Po ich opracowaniu zostaną one poddane szerokim konsultacjom publicznym.

Wiceminister wskazał, że wykupienie mieszkania komunalnego jest możliwe także w tej chwili, jednak nie wszystkie gminy oferują taką opcję.

"My widzimy potrzebę społeczną, by rodzina, od dawna zajmująca dane mieszkanie, mogła je wykupić. Nie zawsze jednak będzie to możliwe, np. gdy budynek jest w złym stanie technicznym, gmina ma 100 proc. jego własności i planuje wyburzenie go i przeniesienie lokatorów do innej lokalizacji. Jeżeli jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdy w danym budynku część lokali komunalnych została już wykupiona, często z dużymi ulgami, chcemy umożliwić lokatorom mieszkań komunalnych możliwość wystąpienia z roszczeniem o wykup" – dodał.

