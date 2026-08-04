Rząd przyjął projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek, aby dostosować polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej.

Reklama aptek będzie dozwolona z licznymi ograniczeniami, np. bez korzyści za zakupy, porównywania czy użycia wizerunku znanych osób (poza farmaceutami).

Za naruszenie nowych zasad reklamy aptek grozić będzie kara administracyjna do 100 tys. zł, co stanowi dwukrotność dotychczasowej maksymalnej grzywny.

Zmiany wpłyną na około 12,5 tysiąca aptek w Polsce, dając im nowe możliwości promocyjne po latach ograniczeń.

Koniec z wieloletnim zakazem. Co dokładnie zmieniają nowe przepisy przyjęte przez rząd Donalda Tuska?

To koniec pewnej epoki. We wtorek (4 lipca) Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, który uchyla przepisy z 2012 roku. Mówiąc wprost, chodzi o to, by apteki mogły się reklamować. Dotychczas jedyne, na co mogły sobie pozwolić, to podanie informacji o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia. Nowe prawo ma to zmienić, ale nie oznacza to pełnej dowolności.

Co to oznacza w praktyce? Projekt definiuje reklamę jako każdą działalność, która ma na celu zachęcenie do skorzystania z oferty apteki i zwiększenia sprzedaży. Po 14 latach rząd Donalda Tuska zdecydował ostatecznie znieść całkowity zakaz reklamy aptek, który Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za niezgodny z prawem. Zmiana przepisów otwiera nowe możliwości dla około 12,5 tysiąca aptek i punktów aptecznych działających w całej Polsce.

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Czego apteki nie będą mogły reklamować? Lista ograniczeń i surowe kary

Choć apteki dostaną zielone światło na promocję, będzie ona mocno ograniczona. Nowe przepisy jasno określają, czego robić nie wolno. Chodzi o to, by reklama była rzetelna i nie wprowadzała pacjentów w błąd. Lista zakazów jest długa. Apteki nie będą mogły:

oferować żadnych korzyści czy prezentów w zamian za zakupy,

stosować reklamy porównawczej, zestawiającej swoją ofertę z konkurencją,

kierować reklam do dzieci,

wykorzystywać wizerunku lub głosu znanych osób, lekarzy czy osób sugerujących posiadanie wykształcenia medycznego.

Ciekawostką jest, że z tego ostatniego zakazu wyłączeni są farmaceuci, ponieważ według ustawy ich wykształcenie nie jest klasyfikowane jako "medyczne". Ponadto reklama nie może sugerować, że niekupienie czegoś pogorszy nasz stan zdrowia.

Za złamanie tych zasad grozić będą wysokie kary. Nowe przepisy dotyczące reklamy aptek wprowadzają surową karę administracyjną w wysokości do 100 tys. zł za złamanie zasad. To dwukrotnie więcej niż dotychczas, gdzie maksymalna kara wynosiła 50 tys. zł. Jak pokazują dane, od 2012 roku nałożono już 1464 takie kary na łączną kwotę prawie 11,2 mln zł.

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