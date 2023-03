Kontrole dodatku węglowego. Czy trzeba wpuścić kontrolera do domu?

Babciowe Tuska miażdży nowe 500 plus PiS! Mamy to czarno na białym

Kogo w pierwszej kolejności kontrolują urzędnicy i straż miejska?

Dziennik Rzeczpospolita informuje, że do niektórych Polaków ubiegających się o dodatek węglowy lub grzewczy (ten drugi na pellet, drewno, olej opałowy, gaz) już zapukały osoby upoważnione przez gminy, aby sprawdzić, czy dane w złożonych przez nie deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zawierają zgodne z prawdą informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu -czytamy w dzienniku.

Prawidłowość deklaracji CEEB sprawdzać mogą osoby, które zostały do tego upoważnione przez gminy, w których przeprowadzana jest kontrola oraz zostały wymienione w uchwale antysmogowej czy w innym programie ochrony powietrza.

Oznacza to, że kontroli, podczas której będzie prowadzona weryfikacja deklaracji, może dokonać m.in.:

Inspektor ochrony środowiska

Pracownicy oraz urzędnicy gminy

Kominiarze

Straż miejska, upoważniona do tego przez np. prezydenta miasta

Funkcjonariusze policji

Muratorplus.pl, informuje, że w pierwszej kolejności kontroli mogą spodziewać się ci, którzy zgłaszali kilka wniosków z jednego adresu. Jak przypomina portal, nieprecyzyjne przepisy w pierwszej wersji ustawy o dodatku węglowym, powodowały, że wielu właścicieli domów decydowało się na zmianę deklaracji CEEB.

- To właśnie oni w pierwszej kolejności powinni spodziewać się kontroli. Urzędnicy mogą chcieć sprawdzić czy faktycznie palimy w piecu węglem, a nie np. drewnem. Ponadto zgłaszane było kilka wniosków z jednego adresu. W tym przypadku gmina zweryfikuje, czy kilku rodzinom zamieszkującym pod jednym dachem należy się kilka dodatków węglowych (nowelizacja ustawy z 27 października 2022) - czytamy w Muratorplus.pl

Jak zaznacza portal, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku, osoba korzystająca ze świadczenia może być wezwana do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych informacji np. deklaracji podatkowych, umowy najmu lub użyczenia mieszkania czy lokalu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Dodatek węglowy. Czy kontrolera można nie wpuścić? Jakie będą konsekwencje?

Gminy nie tylko są zobligowane przepisami prawa do weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy oraz danych w nich zawartych, ale mają również prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

