Ile dokładnie Polska wydała na Starlinki dla Ukrainy i na co poszły te pieniądze?

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że całkowity koszt Starlinków dla Ukrainy, jaki Polska poniosła w latach 2022-2024, to niemal 323 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy, który został utworzony przez polskie władze tuż po Rosyjskiej inwazji na naszego wschodniego sąsiada.

Na co poszły te pieniądze? Kwota obejmuje nie tylko zakup urządzeń, ale też opłacanie miesięcznych abonamentów. Polska kupiła i przekazała bezpłatnie Ukrainie 24,5 tys. terminali.

A ile to kosztuje miesięcznie? Standardowy abonament za jeden terminal to 528,90 zł brutto. W przypadku abonamentu specjalnego, który prawdopodobnie oferuje wyższe parametry, kwota rośnie do 1383,75 zł brutto. Część tych środków nie została jeszcze finalnie rozliczona. Jak podaje Puls Biznesu, umowa z Instytutem Łączności na ubiegły rok opiewała na ponad 142,6 mln zł, ale ostateczna kwota może być niższa po zakończeniu wszystkich formalności. Niezależnie od tego, mówimy o gigantycznych pieniądzach, które pozwoliły utrzymać kluczową infrastrukturę komunikacyjną naszego wschodniego sąsiada. Wsparcie będzie kontynuowane.

Ukraina bez Starlinka? Ekspert o groźbach Elona Muska

Planowane jest dalsze wsparcie Ukrainy w zakresie zapewnienia łączności na terytorium Ukrainy za pomocą użyczonych w ubiegłych latach terminali łączności satelitarnej Starlink – przekazało Ministerstwo Cyfryzacji redakcji PB.

Dlaczego Starlink jest kluczowy dla Ukrainy?

Obecnie obowiązuje umowa o wartości ponad 33 mln zł, która zabezpiecza działanie systemu do 28 lutego 2026 roku. To jednak nie wszystko. Na podpis prezydenta czeka nowa ustawa, która otwiera drogę do znacznie większych wydatków jeszcze w tym roku. Zapisano w niej, że na zapewnienie łączności dla Ukrainy będzie można przeznaczyć maksymalnie 168,16 mln zł do końca 2024 roku. Gdyby ta kwota została wykorzystana w całości, łączne tegoroczne finansowanie systemu przekroczyłoby 200 mln zł.

Dlaczego jes to tak ważne? Starlink jest systemem łączności satelitarnej, stworzonym przez firmę SpaceX Elona Muska. Dostarcza szybki internet praktycznie w każdym miejscu na Ziemi. Od pierwszych dni inwazji terminale Starlink stały się dla Ukrainy oknem na świat. System ten pozwala na utrzymanie łączności wojsku, administracji państwowej, szpitalom, a także zwykłym obywatelom na terenach objętych walkami. Dzięki niemu ukraińscy żołnierze mogą skutecznie komunikować się na froncie i sterować dronami.

źródło: Polska Zbrojna, Puls Biznesu

