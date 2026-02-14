Aż 69% Polaków nie ma planu awaryjnego na wypadek kryzysu finansowego, co może prowadzić do podejmowania decyzji pod presją.

W obliczu problemów finansowych, 35% Polaków wybiera kupowanie produktów lepszej jakości, ale rzadziej, podczas gdy 30% szuka tańszych zamienników.

Polacy najmniej chętnie rezygnują z profilaktyki zdrowotnej (21%), własnego środka transportu (19%) oraz wakacji (17%).

Osoby w złej sytuacji finansowej najmocniej bronią wydatków na wakacje (45%), a zamożniejsze stawiają na mobilność i profilaktykę zdrowotną.

Polacy bez planu na czarną godzinę

Gdyby jutro nadszedł głęboki kryzys, większość z nas byłaby kompletnie nieprzygotowana. To nie przypuszczenia, a twarde dane płynące z najnowszego badania Santander Consumer Banku. Wynika z niego, że aż 69 proc. Polaków nie ma żadnego planu awaryjnego na wypadek nagłego kryzysu finansowego.

Tylko garstka, bo zaledwie 6 proc. ankietowanych, ma w szufladzie gotowy harmonogram cięć i wie, z czego zrezygnuje w pierwszej kolejności. Trochę lepiej wygląda to w przypadku 22 proc. badanych, którzy przygotowali przynajmniej częściową listę potencjalnych oszczędności.

Co to oznacza w praktyce? Jak wskazują autorzy badania, w momencie prawdziwego załamania domowego budżetu większość z nas podejmowałaby decyzje w panice, pod presją czasu, zamiast spokojnie realizować przemyślaną wcześniej strategię.

BIELAN O PIS I PO: JEST KRYZYS, ZNAJDŹ RÓŻNICĘ | Poranny Ring

Jak oszczędzamy, gdy brakuje pieniędzy?

Brak planu nie oznacza braku działania. Kiedy domowy budżet zaczyna się chwiać, Polacy instynktownie szukają oszczędności, choć robią to na różne sposoby. Badanie pokazuje, że nie ma jednej, uniwersalnej metody. W obliczu problemów finansowych 35 proc. ankietowanych woli kupować produkty lepszej jakości, ale rzadziej, co pokazuje, że oszczędzanie Polaków często idzie w parze z dbałością o standard.

Niemal równie popularne jest szukanie tańszych zamienników (30 proc.) oraz sięganie po artykuły z drugiej ręki (29 proc.). Preferencje zależą tu od płci i wieku. Ograniczenie liczby zakupów przy zachowaniu ich standardu to domena przede wszystkim kobiet (43 proc.) i seniorów (48 proc.). Z kolei mężczyźni (35 proc.) i najmłodsi dorośli w wieku 18-29 lat (38 proc.) znacznie częściej polują na okazje na rynku wtórnym.

Co ciekawe, strategia oszczędzania zależy też od zasobności portfela. Osoby, które swoją sytuację materialną oceniają jako złą, najczęściej stawiają na zasadę "rzadziej, a lepiej" (61 proc.). Z kolei ci, którzy deklarują bardzo dobrą sytuację finansową, w razie potrzeby najchętniej sięgnęliby po tańsze zamienniki (49 proc.).

7

Z czego Polacy nie zrezygnują za żadne pieniądze?

Okazuje się, że nawet w obliczu potencjalnego kryzysu są wydatki, których bronimy jak niepodległości. Zapytani o to, z czego najtrudniej byłoby im zrezygnować, ankietowani najczęściej wskazywali na profilaktykę zdrowotną (21 proc.). Tuż za nią uplasował się własny środek transportu (19 proc.), a podium zamykają wakacje i wypoczynek (17 proc.). Co ciekawe, dla 12 proc. badanych absolutną podstawą jest dostęp do internetu.

Priorytety znów różnią się w zależności od płci. Kobiety najmocniej trzymają się wydatków na zdrowie – aż 24 proc. z nich nie wyobraża sobie cięć w tym obszarze. Z kolei dla mężczyzn świętością okazują się wakacje, których najtrudniej zrezygnowałoby 20 proc. z nich.

Najbardziej zaskakujący wniosek dotyczy jednak osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Jednocześnie osoby, które oceniają swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą, najmocniej bronią wydatków na wakacje – taką deklarację złożyło aż 45 proc. tej grupy. To pokazuje, że dla wielu osób wypoczynek jest nie luksusem, a psychiczną koniecznością, zwłaszcza w trudnych czasach.