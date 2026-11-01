Kto sprzedał najwięcej płyt w historii? Znamy oficjalny ranking RIAA

Muzyka towarzyszy nam praktycznie na każdym kroku – w pracy, w samochodzie, na siłowni. Choć dziś królują serwisy streamingowe, historyczne wyniki sprzedaży albumów wciąż rozpalają wyobraźnię fanów i melomanów. Kto tak naprawdę jest największą gwiazdą wszech czasów, jeśli spojrzymy na twarde dane? Odpowiedź na to pytanie przynosi ranking RIAA z 2024 r., czyli Zrzeszenia Amerykańskich Wydawców Muzyki. To najważniejsza tego typu lista, która podlicza sprzedaż płyt na największym rynku muzycznym świata – w Stanach Zjednoczonych. I choć wielu stawiało na "Króla Rock and Rolla", to on nie zajął pierwszego miejsca.

Elvis Presley nie jest królem sprzedaży. Kto go wyprzedził?

Dla milionów fanów na całym świecie piosenkarz Elvis Presley to niekwestionowany król. Hity takie jak "Can’t Help Falling in Love" czy "Suspicious Minds" nuciły całe pokolenia. Wydawałoby się, że to właśnie on powinien być na szczycie listy wszech czasów. Radio Złote wskazuje jednak, że w rankingu RIAA zajął "dopiero" trzecie miejsce. Jego albumy w samych Stanach Zjednoczonych sprzedały się w liczbie 136 milionów egzemplarzy, co jest oczywiście astronomicznym wynikiem. Mimo to znalazło się dwóch artystów, którzy go wyprzedzili. O ile lider jest dość przewidywalny, o tyle drugie miejsce to dla wielu osób spoza USA ogromne zaskoczenie.

Garth Brooks. Gwiazda country, która sprzedała 148 milionów płyt

Drugie miejsce na podium zajął Troyal Garth Brooks, amerykański wokalista country. W Polsce jego nazwisko może niewiele mówić, ale w Stanach Zjednoczonych to absolutna ikona. Jego albumy rozeszły się w nakładzie 148 milionów sztuk, co pozwoliło mu wyprzedzić samego Elvisa Presleya. Piosenki takie jak "Friends in Low Places" czy "The Dance" stały się hymnami dla milionów Amerykanów. Jego fenomen pokazuje, jak potężnym rynkiem jest muzyka country w USA i jak bardzo lokalne gwiazdy mogą dominować w rankingach sprzedaży, wyprzedzając globalne legendy.

The Beatles na szczycie. Ile płyt sprzedał zespół z Liverpoolu?

Pierwsze miejsce i tytuł najlepiej sprzedających się artystów w historii należy do zespołu The Beatles. Legendarna czwórka z Liverpoolu – John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr – jest absolutnie poza zasięgiem konkurencji. Według rankingu RIAA zespół The Beatles sprzedał w USA zawrotne 178 milionów albumów. Warto przy tym pamiętać, że mówimy tu tylko o jednym kraju. Szacuje się, że na całym świecie ich płyty mogły rozejść się w liczbie nawet miliarda egzemplarzy. To wynik, który pokazuje, jak wielkim fenomenem kulturowym był ten zespół.

Led Zeppelin i Eagles, czyli rockowe legendy w pierwszej piątce

Listę pięciu najlepiej sprzedających się artystów zamykają dwie inne legendy rocka. Na czwartym miejscu znalazł się zespół Led Zeppelin z wynikiem 111 milionów sprzedanych płyt w USA. Ich wpływ wykracza jednak daleko poza same liczby. Zloteprzeboje.pl informuje, że według szacunków, ich niezwykle słynny utwór "Stairway to Heaven" był najczęściej emitowanym w historii rozgłośni radiowych, co pokazuje ich ogromne znaczenie kulturowe. Tuż za nimi, na piątej pozycji, uplasowała się amerykańska grupa Eagles, która sprzedała 101 milionów albumów. Ich składanka "Their Greatest Hits (1971-1975)" do dziś pozostaje jednym z najchętniej kupowanych wydawnictw w historii muzyki, z wynikiem 42 milionów sprzedanych kopii.

Pasja warta miliony. Ile kosztują kolekcjonerskie płyty winylowe?

Liczba sprzedanych płyt i zyski, które się z tym wiążą, to oczywiście najbardziej popularny probierz muzycznego sukcesu w historii. Warto jednak zwrócić uwagę także i na inny aspekt tego biznesu, tj. wartość kolekcjonerską poszczególnych płyt winylowych, które potrafią osiągać naprawdę astronomiczne kwoty.

Dla kolekcjonerów to rynek, na którym sentyment miesza się z ogromnymi pieniędzmi. W obecnych czasach nikogo już nie dziwi renesans czarnych krążków, ale świat prawdziwych rarytasów rządzi się swoimi prawami.

Tu nie chodzi o zwykłe reedycje za sto czy dwieście złotych. Mówimy o egzemplarzach, które są tak rzadkie i mają tak niezwykłą historię, że stają się obiektem pożądania najbogatszych fanów i inwestorów na świecie. Najrzadsze kolekcjonerskie płyty winylowe to dziś aktywa porównywalne z dziełami sztuki, a ich ceny sięgają milionów dolarów. Co sprawia, że kawałek plastiku staje się wart fortunę? Czasem to unikalny numer seryjny, czasem skandalizująca okładka wycofana ze sprzedaży, a innym razem podpis złożony na chwilę przed śmiercią artysty. Przyjrzyjmy się tym, które pobiły absolutnie wszystkie rekordy.

Ile trzeba zapłacić za winylowe białe kruki?

Czołówka tego rankingu to kwoty, za które można kupić luksusowy samochód albo mieszkanie. To prawdziwe inwestycje opakowane w tekturową okładkę.

Na absolutnym szczycie znajduje się album "Once Upon a Time in Shaolin" legendarnej grupy hip-hopowej Wu-Tang Clan. Jego historia to gotowy scenariusz na film. Powstał tylko jeden, jedyny egzemplarz, zamknięty w kunsztownej, srebrnej szkatule. W 2015 roku kupił go za 2 miliony dolarów kontrowersyjny biznesmen Martin Shkreli. Gdy trafił do więzienia za oszustwa, płytę przejął rząd USA, a następnie odsprzedał ją kolektywowi PleasrDAO. Album "Once Upon a Time in Shaolin" grupy Wu-Tang Clan jest uznawany za najdroższą płytę na świecie, ponieważ ostatecznie sprzedano go za astronomiczną kwotę 4 milionów dolarów.

Portal well.pl wskazuje, że niewiele taniej wyceniono unikalne nagranie artysty Boba Dylana. W 2022 roku, po 60 latach od premiery, nagrał on na nowo swój klasyk "Blowin’ in the Wind". Użył do tego nowatorskiej technologii Ionic Original, która miała połączyć analogową głębię z cyfrową trwałością. Jedyny istniejący egzemplarz trafił na aukcję w domu aukcyjnym Christie's w Londynie i został sprzedany za blisko 1,77 miliona dolarów.

Historia kolejnej płyty jest jednak znacznie mroczniejsza. Mowa o albumie "Double Fantasy", który nagrali wspólnie artyści John Lennon i Yoko Ono. Egzemplarz ten został podpisany przez Lennona dla Marka Davida Chapmana na pięć godzin przed tym, jak Chapman go zamordował. Ta przerażająca historia sprawiła, że płyta stała się makabryczną pamiątką i osiągnęła na aukcji cenę około 900 tysięcy dolarów.

Tuż za podium plasuje się osobista kopia "Białego Albumu" zespołu The Beatles, należąca do perkusisty Ringo Starra. Co w niej wyjątkowego? Numer seryjny: 0000001. Perkusista trzymał ją w swojej kolekcji przez dekady, ale w 2015 roku postanowił wystawić ją na aukcji. Eksperci szacowali jej wartość na 60 tysięcy dolarów, ale srogo się pomylili. Ostatecznie płyta została sprzedana za prawie 800 tysięcy dolarów, udowadniając, że dla fanów Beatlesów nie ma rzeczy niemożliwych.

Co decyduje o wartości płyty? Unikalność, historia i… skandal

Dlaczego ktoś jest w stanie zapłacić setki tysięcy dolarów za kawałek winylu? Odpowiedź jest prosta: w tym świecie muzyka to często tylko dodatek. Kluczowa jest historia, unikalność i wszystko to, co sprawia, że dany egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju. Czasem chodzi o ekstremalną rzadkość. Tak było w przypadku singla "Do I Love You (Indeed I Do)" artysty Franka Wilsona . Wytwórnia Motown Records wycofała go tuż przed premierą i z planowanych 250 sztuk przetrwały zaledwie dwie. To prawdziwy Święty Graal dla fanów muzyki soul.

Innym razem o wartości decyduje skandal. Idealnym przykładem jest album "Yesterday and Today" zespołu The Beatles. Jego pierwsza wersja miała tzw. rzeźnicką okładkę, na której członkowie zespołu pozowali z kawałkami surowego mięsa i poćwiartowanymi lalkami. Wytwórnia Capitol Records szybko wycofała ten pomysł ze sprzedaży po fali oburzenia. Właśnie przez tę kontrowersyjną historię i ograniczoną dostępność, kolekcjonerskie płyty winylowe z oryginalną okładką stały się legendarne, a osobista kopia Johna Lennona została sprzedana za ponad 234 tysiące dolarów.

Cenę podbija też zaangażowanie innych wielkich nazwisk. Singiel "Beat Bop" artystów Rammellzee & K-Rob prawdopodobnie nie byłby dziś tak cenny, gdyby nie fakt, że wyprodukował go i zaprojektował okładkę sam Jean-Michel Basquiat , ikona sztuki współczesnej. Powstało tylko kilkaset sztuk, a egzemplarz sprzedany w 2020 roku na aukcji w Sotheby's osiągnął cenę 126 tysięcy dolarów. Podobnie działają pierwsze, historyczne nagrania. Debiutancki acetat Elvisa Presleya, który 18-letni artysta nagrał za 4 dolary jako prezent dla matki, po latach kupił za 300 tysięcy dolarów muzyk Jack White. To dowód na to, że na tym rynku płaci się nie za muzykę, ale za kawałek historii.

Czy warto dziś inwestować w winyle?

Rynek kolekcjonerski to fascynujący świat, w którym pasja do muzyki spotyka się z wielkimi pieniędzmi. Przytoczone przykłady pokazują, że odpowiedni egzemplarz może być lepszą lokatą kapitału niż złoto czy nieruchomości. Czy to jednak oznacza, że każdy powinien teraz ruszyć do antykwariatów z nadzieją na znalezienie skarbu?

Sprawa nie jest tak prosta. Well. pl przypomina, że płyty, które osiągają zawrotne ceny, to absolutne unikaty, ekstremalne wyjątki od reguły. To egzemplarze, których na całym świecie jest zaledwie kilka, a czasem tylko jeden. Inwestowanie na tym poziomie wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim gigantycznego kapitału. Dla przeciętnego miłośnika muzyki polowanie na takie białe kruki jest poza zasięgiem. Nie zmienia to faktu, że zadbane, rzadkie wydania z lat 60. czy 70. zyskują na wartości. Jednak dla większości z nas prawdziwa wartość płyty pozostanie tam, gdzie była na początku – w emocjach, jakie wywołuje muzyka. A to inwestycja, która zawsze się zwraca.

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