Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock Eissmann

Kultowa marka upada i masowo zwalnia ludzi! To już plaga bankructw

Niemcy jako eldorado branży motoryzacyjnej to już przeszłość. Obecnie na pierwszy plan wysuwa się kwestia masowych bankructw. To już kryzys systemowy. Niemiecki producent części dla motoryzacji, firma Eissmann, dołączyła do ponurej statystyki. 5 tys. miejsc pracy jest w niebezpieczeństwie. Dotyczy to również spółki zależnej w Polsce.