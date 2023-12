Kultowy robot mocno zdrożeje! Już od stycznia wyższa cena

Thermomix – lider wśród robotów kuchennych

Thermomix jest urządzeniem kuchennym, który łączy w sobie funkcję wielu niezbędnych w kuchni przyrządów i urządzeń. Nazwa pochodzi od kombinacji „thermo” (ogrzewanie) i „mix” (mieszanie). Thermomix ma element grzejny, wagę oraz silnik do szybkiego lub wolnego mieszania i miksowania. Urządzenie jest do kupienia tylko w sprzedaży internetowej.

Urządzenie produkuje niemiecka firma Vorwerk, która działa od 140 lat, a w Polsce zadebiutowała 28 lat temu. Oprócz Thermomiksa w ofercie ma też m.in. robota sprzątającego i odkurzacz. Thermomix cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. W 2022 roku na naszym rynku sprzedało się ponad 246 tysięcy sztuk robota.

Cena Thermomixa mocno w górę

Cena Thermomixa TM6 od stycznia 2024 wzrośnie o 460 zł, co oznacza, że będzie kosztował 6455 zł. Jako pierwszy taką podwyżkę zapowiedział serwis telepolis.pl. W grudniu, wzrost ceny potwierdzają w sieci sprzedawcy, którzy pośredniczą w zakupie urządzenia. Co ciekawe, wzrost ceny nie wynika z nowych dodatków do urządzenia. To już kolejna wyższa cena Thermomixa. Na początku 2023 r. kosztował on 5745 zł. W lutym cena wzrosła o 250 zł. Do tego należy doliczyć roczny abonament w wysokości 199 zł (znajduje się w nim 80 tys. przepisów).

