i Autor: Shutterstock Waluty

Notowania walut

Kursy walut [2.02.2024]. Euro drożeje. Co się dzieje?

Złoty w piątek rano stracił do euro, a w stosunku do dolara i franka pozostał stabilny. Euro ok. godz. 9 w piątek kosztowało prawie 4,32 zł, dolar 3,97 a frank 4,62 zł.