i Autor: shutterstock

Notowania walut

Kursy walut [21.12.2022]. Złoty zyskuje do franka

W środę rano (21.12.2022) polska waluta straciła na wartości wobec euro i dolara amerykańskiego, a zyskała do franka szwajcarskiego. Euro kosztuje 4,67 zł, frank szwajcarski – 4,74 zł, a dolar – 4,40 zł. We wtorek ok. godz. 17.00 euro kosztowało niespełna 4,68 zł, dolar ponad 4,39 zł, a frank szwajcarski prawie 4,75 zł.