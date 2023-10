Dopłaty do nawozów 2023. Ile pieniędzy trafiło do rolników

Złoty we wtorek rano stracił 0,2 proc. do dolara, który ok. godz. 7 kosztował prawie 4,42 zł. Kurs euro, które ok. godz. 7 kosztowało prawie 4,62 zł, prawie się nie zmienił. Także kurs franka szwajcarskiego zmienił się nieznaczenie i wyniósł 4,8 zł.

W poniedziałek po południu euro kosztowało prawie 4,61 zł, frank ponad 4,78 zł, a dolar 4,38 zł.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023: Katarzyna Suchańska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.