Ministerstwo Cyfryzacji nie zdąży. Nie wszyscy uczniowie otrzymają we wrześniu laptopy

Trwają konsultacje i przetargi

Minister przekazał, że w październiku wystartuje również program "Laptop dla nauczyciela". "To jest program, w którym oddajemy swobodę, wolność wyboru właśnie nauczycielom. Każdy z nich otrzyma bon na 2,5 tys. zł do wykorzystania na zakup sprzętu" – wyjaśnił.

W ustawie o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zapisano, że bon otrzymają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostających 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia i ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Cieszyński pytany, kiedy można spodziewać się tego rozporządzenia poinformował, że "trwają jeszcze ostatnie konsultacje, ale już dziś mogę powiedzieć, że zaczniemy od nauczycieli, którzy pracują z uczniami klas IV-VIII (szkół podstawowych), a pozostałe grupy otrzymają ten sprzęt jeszcze w najbliższym roku szkolnym".

Dopytywany zapewnił, że chodzi o nauczycieli zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. "Wszystkich szkół, tak samo jak w programie +Laptop dla ucznia+, tak samo w przypadku laptopa dla nauczycieli to jest sprzęt, który ma trafić do nauczycieli bez względu na to czy są to szkoły publiczne, czy niepubliczne" - powiedział. Wskazał, że wśród szkół niepublicznych są placówki prowadzone przez stowarzyszenia, czy grupy rodziców. "Chcemy by to był program dla każdego ucznia i dla każdego nauczyciela" - podkreślił.

Zgodnie z uchwaloną w maju przez Sejm ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Będą one kupowane centralnie, następnie trafią do organów prowadzących szkoły, a potem do uczniów. Przekazane zostaną rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia zgodnie z ich preferencjami.

We wrześniu laptopy dotrą do 290 tys. 64 uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto już przetargi! @MEIN_GOV_PL @CzarnekP pic.twitter.com/UENHTsPLdo— Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) August 23, 2023