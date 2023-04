Legendarna promocja w Lidlu. Masło tanie jak barszcz

Promocja w Lidlu – ile zapłacimy za masło?

Promocja na masło jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez klientów. Z powodu szalejącej inflacji, cena tego produktu osiągała nawet 10 zł, chociaż ostatnio płacimy nieco mniej. Warto więc skorzystać z promocji w Lidlu. Do soboty 15 kwietnia we wszystkich sklepach dyskontu możemy kupić polskie masło ekstra Polmlek, 82 proc. tłuszczu w cenie 3,89 zł za opakowanie 200 g. Co trzeba zrobić, żeby tyle zapłacić? Wystarczy kupić trzy opakowania – limit to 6 opakowań na paragon. Każde kolejne opakowanie bezie sprzedawane w cenie regularnej( bez obniżek) 6,99 zł.

Lidl promocje – jeszcze warto kupić?

Dużo mniej w sklepach Lidla zapłacimy za filet z piesi kurczaka, porcja rodzinna – 17,99 zł. Na jeden paragon możemy kupić 3 kg mięsa. W promocji są też wszystkie parówki Pikok , drugi produkt jest tańszy 60 proc. Rodzaje możemy dowolnie mieszać. Z kuponem aplikacji Lidl Plus możemy za darmo dostać makaron. Mamy tu promocję 2+1 gratis. Aplikacja Lidl Plus pozwoli też nam skorzystać z promocji na owoce. Mandarynki kupimy za 5,99 zł/kg, a banany za 3,99 zł/kg.

