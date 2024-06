Legitymacja emeryta-rencisty w mObywatelu. Jak aktywować legitymację emeryta-rencisty?

Dodawanie legitymacji emeryta-rencisty do mObywatel

ZUS przypomina, że legitymacja w formie plastikowej nie traci ważności. Będzie ważna przez okres, na jaki została wydana. Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej.

Tak zainstalujesz "krok po kroku" legitymację emeryta-rencisty na swoim telefonie:

Pobierz aplikację mObywatel ze sklepu App Store lub Google Play, w zależności od systemu operacyjnego, jaki oferuje Twój smartfon. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS (logo z jabłuszkiem), wybierz App Store, jeśli posiadasz telefon z systemem Android (logo z robocikiem), wybierz Google Play.

Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją. Ikona mObywatel powinna znajdować się na pulpicie Twojego telefonu lub w menu z aplikacjami.

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności, zaznaczając odpowiedni przełącznik i wybierając przycisk "Dalej".

Kolejnym krokiem jest nadanie nazwy Twojemu urządzeniu. Jeżeli nie chcesz tworzyć własnej nazwy, po prostu wybierz opcję "Dalej".

Ustaw bezpieczne hasło do aplikacji. Musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny (np. !, @, #, $, %, ^, *).

Wybierz dużą ikonę okręgu z plusem w środku, aby dodać swój pierwszy dokument.

Z listy, która wyświetli się na ekranie, wybierz odpowiedni dokument — pierwszym dokumentem powinien być mObywatel (odpowiednik dowodu osobistego), mLegitymacja szkolna lub mLegitymacja studencka.

Zapoznaj się z informacjami o usługach i kliknij „Dalej”.

Potwierdź swoją tożsamość za pomocą wybranej metody: profil zaufany założony w punkcie potwierdzającym, profil zaufany założony przez bankowość elektroniczną, eDowód z aktywną warstwą elektroniczną (konieczne posiadanie aplikacji eDO App). Możesz też potwierdzić tożsamość korzystając z usług swojego banki. W razie wątpliwości skorzystaj z naszych wskazówek.

Gdy dokument zostanie pomyślnie dodany, wskaż, czy chcesz skorzystać z biometrii (jeśli Twój smartfon oferuje identyfikację na podstawie odcisku palca lub analizy twarzy).

Komu przysługuje legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymację otrzymuje każda osoba w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Dokument wydawany jest przez ZUS na wniosek, a do jego posiadania uprawnia prawo do otrzymywania:

świadczeń emerytalnych,

emerytur pomostowych,

rent,

rent socjalnych,

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty po 1 stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Wniosek można pobrać ze strony ZUS i wydrukować lub wypełnić w formularzu interaktywnym i wydrukować. Papierowy wniosek należy złożyć w rejonowym oddziale ZUS.

