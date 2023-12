Czterodniowy tydzień pracy. Czy pracodawca może go wprowadzić?

Diesle, którymi wjedziesz do Strefy Czystego Transportu [LISTA]

Stosowny projekt złożono we wrześniu 2022 r. Jednak nie udało się go przeprocedować. Zapisano w nim skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, co oznacza, że pracowalibyśmy o 5 godzin krócej, oczywiście przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia. Dobowa norma wynosiłaby wtedy maksymalnie 7 godzin pracy. Ale pracodawcy nie muszą się oglądać na polityków.

Skrócenie czasu pracy leży w gestii pracodawcy, na co zezwala Kodeks Pracy, który mówi, że "w skróconym systemie pracy możliwe jest dopuszczenie wykonywania przez pracownika pracy przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru pracy, nie więcej niż do 12 godzin". Co istotne przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia.

-Największe szanse na 4-dniowy tydzień pracy mają pracownicy zatrudnieni w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym czy IT. Tutaj są możliwości skracania tygodnia pracy przy monitorowaniu kosztów i wydajności. Sceptycznie patrzę na możliwość skrócenia tygodnia pracy dla sfery usług publicznych, zwłaszcza zdrowia. Przy braku lekarzy, pielęgniarek i barier w dostępie obywateli do służby zdrowia trudno sobie wyobrazić taką regulację, bo zagrozi ona bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli. To chyba najtrudniejsze wyzwanie. Problematyczne dziś wydaje się też wdrożenie skróconego tygodnia pracy w wielu branżach przemysłu, budownictwa, handlu– mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana.

Eksperci z platformy edukacyjnej do nauki języków obcych Preply, w oparciu o dane Eurostatu, przygotowali opracowanie, z którego wynika, że pod kątem liczby godzin spędzonych na wykonywaniu zawodowych obowiązków Polacy są w europejskiej czołówce. Jak wynika z zestawienia, w 2022 roku średni tygodniowy czas pracy Europejczyka wynosił 37,5 godziny. Polak przeciętnie spędzał w pracy prawie 3 godziny dłużej (40,5 godz.). Więcej od nas pracują jedynie Grecy, którzy w pracy spędzają średnio o pół godziny dłużej tygodniowo. Wysoko w zestawieniu znalazły się także Rumunia i Bułgaria, gdzie pracuje się średnio 40,2 godziny w tygodniu, a także Portugalia (39,9 godz.).

Według danych Preply, Holendrzy zawodowym obowiązkom poświęcają średnio 33,2 godziny, co daje im tytuł najmniej zapracowanego narodu w Unii Europejskiej. Tuż za Holandią znalazły się Niemcy (35,3 godz.), Dania (35,4 godz.) i Austria (36 godz.). Do europejskiej średniej najbliżej jest Francuzom, którzy pracują 37,4 godziny tygodniowo.

Badania Pracuj.pl wskazują na to, że pracownicy na polskim rynku pracy są przeciążeni i zmęczenii, potwierdzają to również inne badania Instytutu Gallupa, które pokazują, że 44 proc. pracowników doświadcza codziennie dużego stresu. "Zmęczenie, przepracowanie i stres to trio zwalające z nóg"-czytamy. W efekcie polski pracownik nie jest produktywny w pracy i coraz częściej doświadcza uczucia wypalenia zawodowego.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Wojciechowski