Limity zużycia energii elektrycznej będą jeszcze większe? Ważne poprawki Sejmu!

Pierwsze czytanie projektu o cenach energii elektrycznej

Nowelizacja ustawy zakłada podwyższenie limitów prądu, do tej pory za prąd po niższej cenie płaciliśmy zużywając do 2000 kWh w skali roku, wtedy cena za MWh była taka, jak w ubiegłym roku. Po przekroczeniu, stawka wynosiła maksymalnie 693 zł/MWh. Ponadto osoby niepełnosprawne mogły zwiększyć wnioskiem limit w swoim gospodarstwie domowym do 2600 kWh, a rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny do 3000 kWh.

Poprawka zakłada zwiększenie limitu do 3000 kWh dla gospodarstw domowych, oraz do 3600 kWh dla osób niepełnosprawnych i do 4000 kWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Limity będą obowiązywać do końca 2023 roku.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie od 1 października obniżonej ceny maksymalnej prądu dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.

Ponadto podmioty zajmujące się wydobyciem, wytwarzaniem, lub obrotem węglem mają zapłacić składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 roku. Nadmiarowymi zyskami mają być te przekraczające 120 proc. średnich dochodów osiąganych przez ostatnie 4 lata. Nadmiarowe dochody będą obciążone składką wysokości 33 proc. a środki będą przeznaczone na sfinansowanie obniżek cen prądu.

Projekt ma kosztować 39 mld 711 mln zł. Koszty okazały się niższe o 6 mld 741 mln zł niższe niż szacowano z początku (46 mld 453 mln zł).

Opozycja zgłasza poprawki do projektu

Marek Suski z PiS jako sprawozdawca komisji podał, że wniosek został skierowany jako pilny i będzie przyjęty jeszcze na tym posiedzeniu. Koalicja Obywatelska argumentowała, że projekt jest "spóźniony" ale zapowiedział głosowanie za ustawą. Jednocześnie opozycja zgłosiła poprawki.

Krzysztof Gadowski z KO poinformował, że klub złożył poprawkę o 6 MW zamrożenia dla posiadaczy pomp ciepła. Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy poinformował o złożeniu poprawek dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Mieczysław Kasprzak z Koalicji Polskiej apelował z kolei o "racjonalne postępowanie w sprawie OZE".

Poprawki zgłosiła również Polska 2050, Mirosław Suchoń proponował aby objąć nimi domy wielopokoleniowe gdzie jest więcej rodzin i mają jeden licznik energii. Dodali również, że prywatne spółki produkujące węgiel nie powinny być obejmowane podatkiem po pół roku od zakończenia roku podatkowego.

