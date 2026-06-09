Od środy drożej na stacjach benzynowych

Kierowcy znów sięgną głębiej do portfeli. Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od środy. Wszystkie stawki idą w górę, choć podwyżki nie są duże.

Z najnowszego obwieszczenia resortu energii wynika, że od środy litr benzyny Pb95 będzie mógł kosztować maksymalnie 5,96 zł. To o 3 grosze więcej niż obecnie.

Podrożeje także benzyna Pb98. Jej maksymalna cena wzrośnie z 6,57 zł do 6,61 zł za litr. Więcej zapłacą również kierowcy aut z silnikami Diesla. Maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie z 6,45 zł do 6,46 zł za litr.

Tak zmieniły się ceny od marca

Choć obecne podwyżki są niewielkie, warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec marca ceny wyglądały zupełnie inaczej. Gdy wprowadzano system cen maksymalnych, litr benzyny Pb95 kosztował nawet 6,16 zł, benzyny Pb98 – 6,76 zł, a diesla (ON) aż 7,60 zł.

W porównaniu z tamtym okresem kierowcy wciąż płacą mniej, jednak ostatnie dni pokazują, że tendencja spadkowa wyhamowała.

Milion złotych kary za zawyżanie cen

Przepisy są bardzo rygorystyczne. Ministerstwo Energii publikuje ceny maksymalne każdego dnia roboczego, a nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ich ogłoszeniu.

Stacje paliw, które sprzedawałyby paliwo drożej niż pozwalają przepisy, muszą liczyć się z bardzo wysokimi sankcjami. Kara może wynieść nawet 1 mln zł.

Kontrolą przestrzegania przepisów zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa.

Niższy VAT nadal obowiązuje

Na razie kierowców chronią jeszcze czasowe obniżki podatków. Do 15 czerwca obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa – zamiast 23 proc. wynosi ona 8 proc.

Niższa jest także akcyza. W przypadku benzyny została zmniejszona o 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego o 28 groszy. To najniższy poziom dopuszczalny przez przepisy Unii Europejskiej.

Eksperci zwracają uwagę, że dalsze decyzje dotyczące podatków będą miały kluczowe znaczenie dla cen, które zobaczymy na stacjach w kolejnych tygodniach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]