i Autor: Shutterstock

Biznes

Mały ZUS plus do zmiany. Ważny apel do premiera Morawieckiego

Adam Abramowicz rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie ograniczenia możliwości korzystania z prawa do małego ZUS plus do trzech lat. Jego zdaniem, jeśli w ustawie Mały ZUS Plus nie zostanie wykreślony zapis ograniczający do 3 lat prawa korzystania z tej ulgi, spirala zadłużania małych przedsiębiorców błyskawicznie ten problem pogłębi. Tysiące przedsiębiorców staną przed dylematem: zawiesić działalność czy przejść do gospodarczego podziemia-pisze Abramowicz do Morawieckiego.