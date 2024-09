Płace w Polsce są zróżnicowane w zależności od branży, regionu, a także płci i wieku. Mediana wynagrodzeń w marcu 2024 r., czyli środkowa wartość, wyniosła 6 549 zł brutto, co oznacza, że połowa pracowników zarabia mniej, a połowa więcej. Aby jednak znaleźć się w gronie najlepiej zarabiających, należy zarabiać co najmniej 14 000 zł brutto. Jakie branże pozwalają osiągnąć tak wysokie wynagrodzenie?

Wynagrodzenia w Polsce

Mediana wynagrodzeń to istotny wskaźnik, który lepiej niż średnia pokazuje rzeczywisty obraz zarobków. W Polsce mediana ta wynosi 6 549 zł brutto, czyli o 24% mniej niż przeciętne wynagrodzenie, które w marcu wynosiło 8 604 zł. Różnica ta wskazuje na znaczne nierówności dochodowe – najwyższe pensje wypłacane stosunkowo niewielkiej grupie pracowników zawyżają średnią. Mężczyźni zarabiają średnio więcej niż kobiety, jednak różnice te nie występują we wszystkich branżach. W sektorze budownictwa kobiety zarabiają nawet o 32,6% więcej od mężczyzn, co jest wyjątkiem na tle innych gałęzi gospodarki.

Zarobki w Polsce różnią się także w zależności od wielkości pracodawcy. W małych firmach zatrudniających do 9 osób mediana wynagrodzeń wynosi 4 242 zł brutto, co jest równe płacy minimalnej obowiązującej w tamtym okresie. Z kolei w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, mediana wzrasta do 7 008 zł, a w największych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 osób osiąga 7 941 zł.

Gdzie można zarobić 14 000 zł?

Aby znaleźć się w gronie 10% najlepiej zarabiających pracowników w Polsce, należy otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14 016 zł brutto. Tak wysokie płace można osiągnąć w kilku kluczowych branżach. Na czele plasuje się sektor informacji i komunikacji, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi 10 559 zł. To oznacza, że wielu pracowników w tej branży osiąga zarobki znacznie przewyższające próg 14 000 zł.

Kolejną branżą, w której wynagrodzenia są wysokie, jest energetyka, gdzie mediana płac wynosi 10 205 zł brutto. Warto także zwrócić uwagę na sektor finansów i ubezpieczeń, gdzie mediana wynosi 9 000 zł brutto, a najwyższe wynagrodzenia sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W tej branży występuje także największa różnica między medianą a przeciętną płacą – 36,5%, co świadczy o dużych rozpiętościach zarobkowych wśród pracowników tego sektora.

Wysokie zarobki można także znaleźć w branżach takich jak górnictwo i wydobywanie, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi 9 935 zł brutto, oraz w edukacji, gdzie mediana to 9 478 zł brutto, choć w tym przypadku znaczne różnice zależą od zajmowanego stanowiska.

Geograficzne różnice w zarobkach

Nie tylko branża, ale również region, w którym pracownik jest zatrudniony, ma znaczenie dla wysokości wynagrodzenia. Najlepiej zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi 7 484 zł brutto. Kolejne na liście są województwa dolnośląskie (6 851 zł) oraz śląskie (6 748 zł). Na drugim biegunie znajdują się województwa warmińsko-mazurskie oraz podkarpackie, gdzie mediana wynagrodzeń wynosi około 6 030 zł. Warto zauważyć, że różnice między gminami mogą być jeszcze większe – według GUS, w skrajnych przypadkach różnica między gminą o najwyższej medianie płac a tą o najniższej wynosi aż 4 700 zł.

