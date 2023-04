Masz w domu Canal+? Firma podnosi ceny!

UPC znika z rynku! Co to oznacza dla klientów?

Canal+ podnosi ceny. Ile wyniosą podwyżki?

Jak czytamy na portalu Wirtualne Media, aktywacja dekodera Wifibox+ w Canal+ jest darmowa, a aktywacja kolejnego 49 zł. Za najem dekodera płacimy 15 zł (za pierwszy i kolejny). Z kolei za najem 4k Ultrabox+ płacimy 20 zł, a za aktywację 49 zł. Pierwszy i kolejny dysk dekodera to koszt 5 zł.

Canal+ podnosi obecnie ceny za usługę multiroom z 10 do 12 zł. W przypadku wypożyczenia urządzenia 4k cena wzrosła z 15 zł do 20 zł. Dużo większy wzrost zanotował dekoder Canal+ Box 4K do streamingu (obsługjący Canal+ Online, premiery Canal+ Netflix, HBO, Dinsey+ Viaplay etc.), który kosztował 249 zł, a obecnie jego cena wynosi 299 zł (wzrost o 50 zł).

Kogo dotyczą podwyżki cen w Canal+?

Jak poinformował portal Wirtualne Media rzecznik prasowy Canal+ Polska, wyższe ceny będą dotyczyć tylko nowych klientów, oraz obecnych abonentów przedłużających umowy. Tym samym jeśli mamy wciąż trwającą umowę w Canal+ nie musimy się obawiać podwyżek cen.

